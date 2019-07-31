Окупанти в ОРДЛО обіцяють місцевим за «військову службу» сприяти в оформленні громадянства РФ



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Командування ЗС РФ активізувало пропагандистську кампанію з метою залучення місцевого населення до служби у лавах гібридної армії

Російське окупаційне командування активізувало кампанію серед населення тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей з метою залучення до служби у лавах військ бойовиків. Окупанти, зокрема, запевняють у сприянні в оформленні громадянства РФ кандидатам та членам їх сімей, забезпеченні соціальних виплат. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк, посилаючись на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

«Командування ЗС РФ активізувало пропагандистську кампанію серед населення тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей з метою залучення до служби у лавах російських окупаційних військ», - сказав Гуцуляк.

За його словами, у з’єднаннях і частинах першого та другого армійських корпусів ЗС РФ створені так звані «ротаційні команди» для проведення агітації та відбору кандидатів у військових комісаріатах окупаційних адміністрацій. Крім того, за даними розвідки, бойовики значно збільшили кількість рекламних оголошень щодо проходження військової служби на вулицях та у громадському транспорті окупованих населених пунктів.

«Під час роз’яснювальної роботи з населенням окупанти запевняють у сприянні в оформленні громадянства РФ кандидатам та членам їх сімей, забезпеченні соціальних виплат», - сказав речник Міноборони.

«Також, з метою недопущення збільшення поточної неукомплектованості особовим складом, командири з’єднань і частин російських окупаційних військ примусово утримують найманців, які виявили бажання звільнитись після завершення терміну контракту, до виконання ними умов щодо пошуку заміни на займані посади», - додав він.

Як повідомлялось, бойовики обладнують приховані вогневі позиції із заглибленням у «сіру зону».