Окупанти відповіли на пропозицію України синхронно демонтувати військові споруди у «Станиці Луганській»



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Бойовики відмовилися демонтувати власні фортифікаційні споруди поблизу КПВВ «Станиця Луганська» Фото: Сергій Нужненко, «Радіо Свобода»

Бойовики на Донбасі вчергове відмовилися демілітаризувати територію єдиного КПВВ на території Луганщини

Окупаційна влада відмовилася від одночасного демонтажу фортифікаційних споруд на ділянці розведення сил і засобів в районі населеного пункту Станиця Луганська. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розповів глава Станично-Луганської райдержадміністрації Юрій Золкін.

За його словами, про це українську сторону повідомили представники ОБСЄ. «Україна «вигнала» техніку, стоять вантажівка і автокран. Ми показали готовність працювати по демонтажу фортифікаційних споруд. Але отримали інформацію від окупантів через ОБСЄ про те, що сьогодні вони не готові виконувати роботи з демонтажу», - сказав Юрій Золкін.

Про готовність України 20 серпня розпочати демонтаж фортифікаційних споруд, які розміщені в районі КПВВ «Станиця Луганська», керівництво Операції об’єднаних сил (ООС) повідомляло ще учора, 19 серпня. Ці роботи, як зазначають в ООС, мають проводитися в рамках виконання існуючих домовленостей щодо розведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганська.

В ООС підкреслюють, що виконання українською стороною відповідних зобов’язань можливо лише у випадку дотримання збройними формуваннями Російської Федерації та їх найманцями своїх зобов’язань з синхронного демонтажу фортифікаційних споруд та відновлювальних робіт на зазначеній ділянці.

Як повідомляв «Главком» раніше, бойовики не вперше затягують з розведенням сил. В ООС вважають, що дії противника «свідчать про навмисний зрив запланованих заходів».

Повний текст інтерв'ю з керівником Станично-Луганської районної державної адміністрації Юрієм Золкіним читайте 21 серпня.