В Станиці Луганській бойовики затягують виконання домовленостей щодо розведення сил



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Роботи проводитимуться в рамках виконання існуючих домовленостей щодо розведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганської

Дії противника «свідчать про навмисний зрив запланованих заходів», заявили в штабі ООС

В Станиці Луганській бойовики зривають запланований українською стороною демонтаж фортифікаційних споруд.

Про це 19 серпня повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

«Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що у зв’язку із завершенням вилучення вибухонебезпечних предметів на ділянці зруйнованого мосту в Станиці Луганській українська сторона готова провести, дзеркально, демонтаж фортифікаційних споруд. Проте зі сторони тимчасово окупованої території надійшло повідомлення про прийняте рішення продовження робіт на протилежній стороні до 25 серпня, що унеможливлює українською стороною розпочати зазначені вище роботи», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що дії противника «свідчать про навмисний зрив запланованих заходів».

Як відомо, роботи проводитимуться в рамках виконання існуючих домовленостей щодо розведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганської.

Напередодні повідомлялося, що у Станиці Луганській біля мосту знайшли 35 мін і боєприпасів.

Раніше голова Луганської обласної державної адміністрації Віталій Комарницький заявив, що в Станиці Луганській завершився перший етап розмінування території поблизу зруйнованого мосту.

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