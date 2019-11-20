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    Окупанти запустили фейк про обстріли біля Петрівського – штаб ООС

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    У штабі кажуть, що обстрілів не було&nbsp; - Окупанти запустили фейк про обстріли біля Петрівського – штаб ООС
    У штабі кажуть, що обстрілів не було 

    За даними спостерігачів української сторони СЦКК обстрілів на ділянці розведення №3 протягом 18-19 листопада 2019 року не зафіксовано

    За даними спостерігачів української сторони СЦКК, обстрілів на ділянці розведення №3 протягом 18-19 листопада 2019 року з боку Об'єднаних сил не відбувалось, тож розриви снарядів є підривами, які влаштували окупанти.

    Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

    «За даними спостерігачів української сторони СЦКК, обстрілів на ділянці розведення №3 протягом 18-19 листопада 2019 року не зафіксовано. Таким чином, можна констатувати, що 10 вибухів, оцінені СММ ОБСЄ як розриви снарядів, імовірно є підривами, які несанкціоновано, без повідомлення СММ ОБСЄ, провели так звані підрозділи МЧС окупаційної влади. Зазвичай, такі дії російськими окупантами проводяться для створення відповідної картинки для пропагандистських ресурсів ОРДЛО та Російської Федерації. У подальшому ці «ексклюзивні інформаційні матеріали» використовуються російськими ЗМІ для компрометації України та її Збройних Сил в очах світової спільноти», - йдеться в повідомленні.

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    Як відомо, 13 листопада сапери почали розмінування території біля Петрівського.

    Нагадаємо, 9 листопада 2019 року о 12:00 у районі населених пунктів Богданівка і Петрівське українські військові та російсько-окупаційні війська після запуску сигнальних ракет почали процес розведення сил та засобів.

    Розведення військ в цьому районі, заплановане на 4 листопада, було перенесено у зв’язку з обстрілами позицій Об'єднаних сил російсько-окупаційними військами, які були зафіксовані 30 жовтня.

    11 листопада у районі населених пунктів Богданівка та Петрівське завершилось практичне розведення особового складу, озброєння та військової техніки.

    Як повідомлялося, у Золотому-4 завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін.

    Зазначимо, також, раніше з’явилось відео, як депутат російської Держдуми, голова партії «Родіна» Олексій Журавльов відвідав Золоте після розведення сил. Журавльов незаконно приїхав на позиції російсько-терористичних сил у Золотому, через непідконтрольну ділянку кордону з Росією, стверджуючи, що це в нього такий «робочий візит».

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