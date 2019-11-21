Доба на Донбасі: поранено семеро українських військових



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Бойовики сім разів обстріляли українські позиції, семеро бійців поранено

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП

20 листопада збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:

неподалік Березового – з гармат БМП-1 та великокаліберних кулеметів;

поблизу Пищевика – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

біля Талаківки – з озброєння БМП-1, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

неподалік Мар'їнки – з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» зафіксовано 3 ворожих обстріли:

поблизу Південного – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї;

неподалік Гладосового – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

біля Новотошківського – зі стрілецької зброї.

Вчора, 20 листопада, поранень внаслідок обстрілів зазнали семеро військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил.

За інформацією пресцентру штаба ООС, в той час, як Україна всіма можливими дипломатичними шляхами намагається досягнути миру, російські окупанти цинічно порушують будь-які домовленості. Так, українська сторона, на одній з ділянок, вчора двічі запитувала «Тишу» для надання допомоги пораненим. Збройні формування Російської Федерації давали на це згоду, але підступно продовжували вести вогонь по наших позиціях.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат не зафіксовано.