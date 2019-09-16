Окупанти вже роздумують над перейменуванням Криму



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З ініціативою перейменувати анексований півострів виступив голова так званої національно-культурної автономії кримських греків

Представник кримських греків запропонував називати анексований Росією Крим «Республіка Крим — Таврида». В окупаційній владі не виключають цього.

Про це повідомляє ТАСС.

З ініціативою перейменувати анексований півострів виступив голова так званої національно-культурної автономії кримських греків Іван Шонус.

«Віце-прем’єр уряду Криму та постійний представник регіону при президенті РФ» Георгій Мурадов не виключає такого перейменування.

«Мені видається дуже вагомою ініціатива греків Криму використовувати в назві нашої республіки поряд з наявною історичний додаток», — сказав він.

Мурадов додав, що в Росії є низка таких регіонів — Північна Осетія — Аланія, Республіка Саха (Якутія).

Пізніше Шонус сказав в коментарі «РИА Новости», що поки перейменування Криму не на часі, бо «суспільство не готове». «Це не питання завтрашнього дня», — додав він.

Також нагадаємо, що сьогодні в окупованому Криму знайдено тіло зниклого в серпні 2018 року кримського татарина Ейнара Еюпова.