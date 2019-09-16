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    Окупанти вже роздумують над перейменуванням Криму

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    Окупанти вже роздумують над перейменуванням Криму

    З ініціативою перейменувати анексований півострів виступив голова так званої національно-культурної автономії кримських греків

    Представник кримських греків запропонував називати анексований Росією Крим «Республіка Крим — Таврида». В окупаційній владі не виключають цього.

    Про це повідомляє ТАСС.

    З ініціативою перейменувати анексований півострів виступив голова так званої національно-культурної автономії кримських греків Іван Шонус.

    «Віце-прем’єр уряду Криму та постійний представник регіону при президенті РФ» Георгій Мурадов не виключає такого перейменування.

    «Мені видається дуже вагомою ініціатива греків Криму використовувати в назві нашої республіки поряд з наявною історичний додаток», — сказав він.

    Мурадов додав, що в Росії є низка таких регіонів — Північна Осетія — Аланія, Республіка Саха (Якутія).

    Пізніше Шонус сказав в коментарі «РИА Новости», що поки перейменування Криму не на часі, бо «суспільство не готове». «Це не питання завтрашнього дня», — додав він.

    Також нагадаємо, що сьогодні в окупованому Криму знайдено тіло зниклого в серпні 2018 року кримського татарина Ейнара Еюпова.

     

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