Тіло зниклого рік тому кримського татарина знайшли у лісі під Бахчисараєм



Розсилка ВІДПРАВИТИ

20-річний Ейнар Еюпов зник 6 серпня 2018 року

Минулого року Ейнар вийшов на роботу, але там він так і не з'явився

В окупованому Криму знайдено тіло зниклого в серпні 2018 року кримського татарина Ейнара Еюпова.

Про це в Facebook повідомляє активіст Сейдамет Мустафаєв.

«Знайшли Еюпова Ейнара Шевкетовича, але, на жаль, завтра, тобто 17 вересня 2019 р., дженазіє (похорон - ред.)», - повідомив Мустафаєв.

За його словами, останки Ейнара Еюпова були знайдені в лісі в Бахчисарайському районі.

«Знайшла його жінка, яка пасла кіз у лісі Бахчисарайського району, с. Залісне - були тільки одяг і останки не всіх кісток», - написав активіст.

20-річний Ейнар Еюпов зник 6 серпня 2018 року. Вранці він вийшов з дому на роботу і приблизно об 11-12 годині дня зв'язок з ним перервався і більше не відновлювався. Кримські татари неодноразово виходили на його пошуки, які були безрезультатними.

Загалом зниклими безвісти в окупованому Криму до сьогоднішнього дня вважалися 17 осіб: Валерій Ващук, Іван Бондарець, Василь Черниш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зінедінов, Іслям Джеппаров, Джевдет Іслямов, Ескендер Апселямов, Федір Костенко, Мухтар Арісланов, Арлен Терехов, Руслан Ганієв, Марсель Аляутдінов, Арсен Алієв, Ервін Ібрагімов, Різван Абдураманов та Ейнар Еюпов. 13 осіб з цього списку — представники кримськотатарського народу.