Окупанти заявили про затримання в Криму українця з «великою партією наркотиків»

Партію наркотику житель Генічеська віз до Сімферополя, - повідомили російські спецслужби

У Росії заявили, що їхні прикордонники на адмінмежі з окупованим Кримом з материковою Україною затримали українця з наркотиками у «великих розмірах», передає «РИА Новости». «Наркотики в Крим намагався ввезти громадянин України 1987 року народження, але був затриманий в пункті пропуску «Джанкой» на



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Партію наркотику житель Генічеська віз до Сімферополя, - повідомили російські спецслужби

У Росії заявили, що їхні прикордонники на адмінмежі з окупованим Кримом з материковою Україною затримали українця з наркотиками у «великих розмірах», передає «РИА Новости».

«Наркотики в Крим намагався ввезти громадянин України 1987 року народження, але був затриманий в пункті пропуску «Джанкой» на підставі оперативної інформації», - повідомили у російському прикордонному управлінні ФСБ.

Як зазначається, у результаті обстеження автомобіля в районі заднього ряду пасажирських сидінь виявлено схованку, виготовлену із пластику, прикріплену до днища автомобіля, в якому виявлені два згортки циліндричної форми, обмотані ізоляційною стрічкою синього кольору. «Під час розкриття одного з них виявлено речовину зеленого кольору», - йдеться в повідомленні.

За результатами дослідження в упаковках був канабіс загальною масою близько 600 грам, додали у російському відомстві.

«Партію наркотику житель Генічеська віз до Сімферополя для подальшого збуту місцевим наркодилерам. Громадянин України затриманий, вирішується питання про порушення щодо нього кримінальної справи», - відзначили російські прикордонники.