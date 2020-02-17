Ірландія заговорила про активність російських шпигунів



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Метою росіян є визначення точного місця розташування оптико-волоконних кабелів

Спецслужби Ірландії підозрюють, що Росія веде активну роботу в країні та біля її берегів. Про це повідомляє DW, посилаючись на видання Sunday Times.

Як зазначається, метою росіян є визначення точного місця розташування оптико-волоконних кабелів, що лежать на дні океану і з'єднуючих Європу з Америкою. Саме Ірландія є точкою, звідки виходять кабелі зв'язку, що забезпечує інтернет-трафік між континентами.

За даними SundayTimes, російські агенти можуть перевіряти їх на наявність слабких місць для можливих майбутніх диверсій.

До слова, минулого тижня СБУ затримала антиукраїнського інтернет-агітатора на Дніпропетровщині. Вказівки пропагандист отримував через електронне листування від «куратора», який представлявся співробітником «Міністерства держбезпеки» самопроголошеної «Донецької народної республіки».

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