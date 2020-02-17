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    Ірландія заговорила про активність російських шпигунів

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    Ірландія заговорила про активність російських шпигунів

    Метою росіян є визначення точного місця розташування оптико-волоконних кабелів

    Спецслужби Ірландії підозрюють, що Росія веде активну роботу в країні та біля її берегів. Про це повідомляє DW, посилаючись на видання Sunday Times.

    Як зазначається, метою росіян є визначення точного місця розташування оптико-волоконних кабелів, що лежать на дні океану і з'єднуючих Європу з Америкою. Саме Ірландія є точкою, звідки виходять кабелі зв'язку, що забезпечує інтернет-трафік між континентами.

    За даними SundayTimes, російські агенти можуть перевіряти їх на наявність слабких місць для можливих майбутніх диверсій.

    До слова, минулого тижня СБУ затримала антиукраїнського інтернет-агітатора на ДніпропетровщиніВказівки пропагандист отримував через електронне листування від «куратора», який представлявся співробітником «Міністерства держбезпеки» самопроголошеної «Донецької народної республіки».

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