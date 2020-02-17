СБУ заблокувала велику мережу російських «ботоферм»



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Фото: СБУ

Угруповання зареєструвало понад вісім тисяч активних акаунтів для поширення фейків про Україну

Служба безпеки України заблокувала у різних регіонах країни діяльність розгалуженої мережі «ботоферм», обладнання яких підтримувалося через російські онлайн-сервіси.

Про це повідомляє 17 лютого пресслужба СБУ.

«Оперативники спецслужби встановили, що телекомунікаційні платформи використовували для створення і просування фейкових акаунтів та спільнот для проведення незаконних операцій в інтернеті. Загалом угруповання зареєструвало понад 8 тисяч активних акаунтів для поширення у популярних соцмережах недостовірної інформації про ситуацію в Україні, підбурювання протестних настроїв, залякування населення, розсилання повідомлень про мінування об’єктів критичної інфраструктури та здійснення інформаційних атак на акаунти українських високопосадовців», - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в СБУ, через акаунти також поширювали вогнепальну зброю, вибухові пристрої, наркотичні засоби.

«Реєстрацію цих акаунтів у мережі інтернет здійснювали через російські онлайн-сервіси, які надавали послуги віртуальних мобільних номерів. Частина обладнання використовувалася зловмисниками для нелегального переправлення телефонного трафіку незаконно створених «операторів» «Фенікс» і «Лугаком», які функціонують на тимчасово непідконтрольних територіях, на мережі вітчизняних операторів. За інформацією спецслужби, цими «послугами» користувалися ватажки незаконних збройних формувань так званих «ЛНР» і «ДНР», - додали в СБУ.

Там також повідомили, що під час проведення обшуків у Києві, Харкові, Дніпрі, Дубно (Рівненської області) та Ірпені (Київської області) виявлено і вилучено комп’ютерну техніку та спеціальне обладнання (GSM-модеми, шлюзи), понад 22 тисячі SIM-карток операторів стільникового мобільного зв’язку України. Вилучено чорнові записи щодо реєстрації користувачів соціальних мереж, які розміщували провокативні коментарі під публікаціями українських політичних діячів. Наразі перевіряється версія щодо причетності до організації вказаної протиправної діяльності спеціальних та розвідувальних органів РФ.

Операцію провели силами Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки, Управління СБУ у Львівській області та Прокуратури Львівської області.