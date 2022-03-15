За минулу добу СБУ затримала 60 колаборантів та 20 ДРГ

Затримали понад 60 колаборантів у різних областях України та виявила 20 диверсійно-розвідувальних груп

Протягом минулої доби СБУ у різних регіонах України затримала десятки посібників окупантів та диверсантів. Ідеться у повідомленні СБУ у Telegram-каналі.

«СБУ затримала 60 колаборантів і викрила 20 ворожих ДРГ у різних регіонах», – говориться у повідомлені.

За інформацією СБУ, зокрема, на Черкащині затримано інформатора, яка працювала на розвідку окупанта.

«Вона передавала фото та відео про розташування військовослужбовців і техніку ЗСУ», - уточнюють у СБУ.

У Луганській області, згідно з повідомленням української спецслужби, СБУ фіксує злочини агресора на тимчасово окупованій території, зокрема формування каральних органів.

«До таких населених пунктів як Марківка, Біловодськ і Троїцьке окупанти привезли так званих прокурорів з ОРЛО, які вже зарекомендували себе в самопроголошеній «ЛНР», – ідеться у повідомленні.

На Кіровоградщині, за інформацією СБУ, затримано чоловіка, який із території України працював у російському інформполі: публікував на форумах антиукраїнську позицію.

«У Закарпатській області СБУ затримала місцевого жителя, який організував канал незаконного переправлення за кордон громадян призовного віку», – йдеться у повідомленні української спецслужби.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала хакера, який забезпечував окупантам мобільний зв’язок на території нашої країни.

Також на російському пропагандистському «Першому каналу» під час прямого ефіру програми новин у кадр заскочила дівчина з плакатом із закликами зупинити війну в Україні.

Раніше, Служба безпеки України затримала п'ятьох людей, які підозрюються у співпраці з російськими військовимиу Донецькій і Закарпатській областях.

До слова, робоча група, яка працювала над розробкою проекту закону про боротьбу з колаборантами, представила у Києві свій законопроект. Окрім «Національного Корпусу», який виступив ініціатором внесення документу до парламенту, до складу робочої групи увійшли народні депутати, правники, представники ветеранської спільноти та громадськості.

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