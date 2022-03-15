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    Оборона України. Ситуація в усіх регіонах на ранок 15 березня

    Оборона України. Ситуація в усіх регіонах на ранок 15 березня
    фото: Міноборони

    Херсонська область повністю окупована. Більшість районів без світла, газу та води

    Триває двадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Якою є ситуація в регіонах станом на ранок 15 березня:

    Київщина

    Повітряні тривоги вночі по всій області. В Ірпіні бій. ЗСУ контролюють 70 відсотків території міста. В Вишгородському районі пересування техніки ворога. В Броварському районі: ворожа техніка у населених пунктах Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської територіальних громад. Періодичні бої

    Чернігівська область

    Вночі постійні повітряні тривоги: Чернігів, Прилуки, Остер, Десна. Останню добу російська армія обстрілювала передмістя та житлові квартали Чернігова, за попередніми даними є загиблі.

    Сумщина

    Вночі була повітряна тривога у Сумах в Шостці. Півночі російські орки гатили з артилерії по Сумському району.

    Друга частина ночі пройшла тихо, але з 8 ранку знову по Сумському району працює ворожа арта.
    З 9:00 очікуємо режим тиші та «зелених коридорів», є погодження.

    Житомирщина

    Вночі і на ранок декілька повітряних тривог. Поки інформації про руйнування та постраждалих немає.

    Кіровоградська область

    На Кіровоградщині відносно спокійно. Вночі кількагодинна повітряна тривога.

    Дніпропетровщина

    Загалом в області спокійно. Одна нічна тривога.

    Харківщина

    Місто Харків - ЗСУ тримають оборону, позиції всі захищені. Однак окупанти продовжуть завдавати удари з повітря по житловим районам міста.

    Бої ведуться в Ізюмі, Чугуєві, Дергачах, там теж продовжуються обстріли.

    Запорізька область

    Повітряних тривог вночі не дуло. В Запоріжжі військова ситуація без змін. Ворог продовжує активно застосовувати артилерію, танки, гранатомети, міномети та гелікоптери, використовуючи цивільну інфраструктуру для військових потреб, але головна мета ведення бойових дій на території Запорізького краю ворогом не досягнута.

    Рівненщина, Волинь та Закарпаття

    На Рівненщині спокійно, ціла ніч без повітряних тривог.

    Вінниччина

    Вночі спокійно. З 6:00 дві повітряних тривоги.

    Хмельницька область

    Ситуація відносно спокійна. Вночі одна повітряна тривога.

    Тернопіль

    Ніч минула спокійно.

    Черкаси

    Черкащина: постійні тривоги, але загалом ситуація спокійна.

    Львівщина

    Ніч була спокійною. Ситуація контрольована.

    Полтавщина

    На Полтавщині тихо, вночі була повітряна тривога

    Чернівці та Івано-Франківськ

    Ніч минула тихо.

    Луганщина

    В Сєвєродонецьку відносно спокійно. Інтенсивні обстріли Рубіжного та Попасної. Пожежі у житлових будинках. Вчора відбулася евакуація 1700 людей. Вперше доставили гуманітарку у Гірське. У Сєвєродонецьку запрацював ще один гуманітарний штаб.

    Донеччина

    Авдіївка, Мар'їнка обстріли. Знову пакет градів росіяни випустили по Авдіївському коксохімічному заводу. Мар'їнка, Новомихайлівка, Степне – відсутнє електропостачання. Обстріли тривають. Торецьк: активізувалася ворожа авіація. Про жертв поки що не повідомлялося

    Миколаївщина

    Миколаїв – вночі лунали вибухи, оголошувалася тривога. В районах області також була повітрянатревога. В цілому ніч більш менш спокійна.

    Херсонщина

    В Херсоні ніч відносно спокійно, але область повністю окупована. Більшість районів без світла, газу та води, а деякі з початку війни. Надати допомогу немає можливості, тому що орки не пускають, відкривають вогонь. Велика потреба медикаментів по всій області. В деяких районах немає поставки продуктів харчування.

    Одеса

    Одеська: одна повітряна тривога в ночі, друга вранці. Загалом спокійно.

    Теги: Харків окупанти ЗСУ Львівщина авіація Закарпаття Одеса війна Миколаївщина Херсонщина Сумщина Авдіївка Дніпропетровщина Вінниччина Полтавщина Рівненщина Черкащина Чернігів Чернівці
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    Оборона України. Ситуація в усіх регіонах на ранок 15 березня