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    Рітейлер Lego випустив фігурки Зеленського і зібрав для України понад $16 тис.

    За $100 можна було придбати мініфігурку&nbsp; &laquo;Зеленського&raquo; - Рітейлер Lego випустив фігурки Зеленського і зібрав для України понад $16 тис.
    За $100 можна було придбати мініфігурку  «Зеленського»
    фото: Citizen Brick/Facebook

    Лімітовану партію іграшок випустили для благодійної акції, щоб допомогти Україні

    Роздрібний продавець Lego Citizen Brick випустив мініфігурку президента України Володимира Зеленського, а також «коктейлі Молотова» та оголосила аукціон. Рітейлер знаменитого данського конструктора у США, Citizen Brick написав про це на сторінці у Facebook.

    За $100 можна було придбати мініфігурку «Зеленського», а «коктелі» у формі пляшечки з прапором України за $10.


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    Рітейлер Lego випустив фігурки Зеленського і зібрав для України понад $16 тис.
    Рітейлер Lego випустив фігурки Зеленського і зібрав для України понад $16 тис.

    Лімітовану партію іграшок випустили для благодійної акції, щоб допомогти Україні.

    «Ми зробили якомога більше за шалені 24 години, команда CB робила їх у вихідний день. Ми знаємо, що були люди, які намагалися їх купити, але не встигли. Ми сподіваємося, що вони все ж таки розглянуть можливість зробити прямі пожертвування відповідній благодійній організації», – йдеться у повідомленні.

    За час аукціону вдалось зібрати $16 540. Усю суму передали благодійній організації Direct Relief, яка спеціалізується на наданні невідкладної медичної допомоги по всьому світу.

    Раніше компанія Lego створила новий конструктор у вигляді МРТ-сканера. Відповідні набори компанія розсилає лікарням, щоб знизити занепокоєння у дітей перед процедурою.

    Теги: США війна аукціон Lego #stoprussia
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    Рітейлер Lego випустив фігурки Зеленського і зібрав для України понад $16 тис.