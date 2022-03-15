Рітейлер Lego випустив фігурки Зеленського і зібрав для України понад $16 тис.

За $100 можна було придбати мініфігурку «Зеленського»

Лімітовану партію іграшок випустили для благодійної акції, щоб допомогти Україні

Роздрібний продавець Lego Citizen Brick випустив мініфігурку президента України Володимира Зеленського, а також «коктейлі Молотова» та оголосила аукціон. Рітейлер знаменитого данського конструктора у США, Citizen Brick написав про це на сторінці у Facebook.

За $100 можна було придбати мініфігурку «Зеленського», а «коктелі» у формі пляшечки з прапором України за $10.

Лімітовану партію іграшок випустили для благодійної акції, щоб допомогти Україні.

«Ми зробили якомога більше за шалені 24 години, команда CB робила їх у вихідний день. Ми знаємо, що були люди, які намагалися їх купити, але не встигли. Ми сподіваємося, що вони все ж таки розглянуть можливість зробити прямі пожертвування відповідній благодійній організації», – йдеться у повідомленні.

За час аукціону вдалось зібрати $16 540. Усю суму передали благодійній організації Direct Relief, яка спеціалізується на наданні невідкладної медичної допомоги по всьому світу.

Раніше компанія Lego створила новий конструктор у вигляді МРТ-сканера. Відповідні набори компанія розсилає лікарням, щоб знизити занепокоєння у дітей перед процедурою.