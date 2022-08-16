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Окупація України: Кремль назвав місце завершення війни

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупація України: Кремль назвав місце завершення війни
фото: Reuters

Росія не збирається зупинятися на окупації Донбасу та півдня

Рашисти погрожують продовжувати окупацію України до західних кордонів. Відповідні заяви зробив перший заступник глави міжнародного комітету Ради Федерації Володимир Джабаров, якого цитують пропагандистські ЗМІ.

За його словами, будь-який український регіон, який не постраждав від денацифікації, залишиться антиросійським проєктом. Чиновник також переконує, що в регіони України продовжить надходити летальна зброя від країн НАТО, крім того, звідти на підконтрольні Росії території будуть літати смертоносні «подарунки».

«На західних кордонах України має бути переможно завершена спеціальна військова операція», – підсумував рашист.

Нагадаємо, раніше Джабаров погрожувати Фінляндії за вступ в НАТО. Також повідомлялося, що Велика Британія відмовила у візах російській делегації для участі у сесії ПА ОБСЄ, серед учасників був і Володимир Джабаров.

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Теги: окупація росія війна

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