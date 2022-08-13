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Кремль погрожує «розширити географію спецоперації»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Кремль погрожує «розширити географію спецоперації»
МЗС Росії зібралося розширювати географію так званої «спецоперації»
фото з відкритих джерел

Москва почала залякувати Захід і Україну через постачання нової зброї, яка показує результати на фронті

Міністерство закордонних справ Російської Федерації допускає розширення географії так званої «спецоперації». Із такою заявою виступив директор департаменту Північної Америки МЗС Олександр Дарчієв, інформують російські ЗМІ.

«Накачування України більш далекобійними збройовими системами призведе до того, що географічні завдання спецоперації відсуватимуться ще далі», – заявив Дарчієв.

Він додав, що Росія не може допустити наявності озброєнь, що представляють пряму загрозу, на території «республік Донбасу».

Варто зауважити, що порівняно з початком весни активний ареал бойових дій значно скоротився. Окупантів відкинути з півночі та північного сходу України.

Нагадаємо, британська розвідка вважає, що очільник російського МЗС Сергій Лавров заговорив про «розширення географії» війни через підготовку Росією ґрунту для проведення нових «референдумів» за межами Луганщини та Донеччини.

Триває 171-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. 

Теги: росія МЗС війна Сергій Лавров

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