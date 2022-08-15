Кремль сконцентрувався на просуванні своїх військ навколо Бахмута – ISW

Аналітики ISW повідомили, скільки угруповань військ РФ діють в Україні

Російські війська в Україні, ймовірно, діють у складі приблизно шести угруповань. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, ці угруповання зосереджені:

на Харків та північно-східну Харківську область;

по лінії Ізюм – Слов'янськ;

лінія Сіверськ – Лисичанськ;

Бахмут;

район Авдіївка – Донецьк;

Південна Україна.

За даними ISW, угруповання РФ на лінії Ізюм – Слов’янськ дедалі більше комплектується нещодавно сформованими добровольчими батальйонами, які, ймовірно, мають дуже низьку бойову потужність. Навколо Бахмута лідирують бійці приватної військової компанії «Вагнера», а в районі Авдіївка – Донецьк переважають сили «ДНР». Війська Південного військового округу, ймовірно, становили початкове ядро сил у Херсонській та Запорізькій областях, але були посилені військами Східного військового округу, ВДВ і Росгвардії.

Аналітики зазначають, що жодне з цих угруповань не є однорідним – елементи різних військових округів, проміжні сили, добровольчі загони та інші формування розкидані по всьому театру дій.

«Ці диспозиції свідчать про те, що Москва надає перевагу просуванню своїх російських військ навколо Бахмута та, можливо, до Сіверська, намагаючись використати ентузіазм сил «ДНР», щоб захопити території, які їм не вдалося взяти з 2014 року на авдіївському напрямку. Висока концентрація добровольчих батальйонів навколо Ізюма та Слов’янська свідчить про те, що ця територія не в центрі уваги Росії та може бути вразливою для українських контратак. Скупчення сил у Херсонській області та навколо неї може створити значні проблеми для російського командування та управління, особливо якщо українські сили продовжать там контрнаступ», – вважають аналітики ISW.

Ключові висновки ISW:

Російські війська в Україні діють приблизно у шести угрупованнях.

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