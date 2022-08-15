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Кремль сконцентрувався на просуванні своїх військ навколо Бахмута – ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Кремль сконцентрувався на просуванні своїх військ навколо Бахмута – ISW
Фіксується висока концентрація добровольчих батальйонів навколо Ізюма та Слов’янська
фото з відкритих джерел

Аналітики ISW повідомили, скільки угруповань військ РФ діють в Україні

Російські війська в Україні, ймовірно, діють у складі приблизно шести угруповань. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). 

За даними аналітиків, ці угруповання зосереджені:

  • на Харків та північно-східну Харківську область;
  • по лінії Ізюм – Слов'янськ;
  • лінія Сіверськ – Лисичанськ;
  • Бахмут;
  • район Авдіївка – Донецьк;
  • Південна Україна.

За даними ISW, угруповання РФ на лінії Ізюм – Слов’янськ дедалі більше комплектується нещодавно сформованими добровольчими батальйонами, які, ймовірно, мають дуже низьку бойову потужність. Навколо Бахмута лідирують бійці приватної військової компанії «Вагнера», а в районі Авдіївка – Донецьк переважають сили «ДНР». Війська Південного військового округу, ймовірно, становили початкове ядро сил у Херсонській та Запорізькій областях, але були посилені військами Східного військового округу, ВДВ і Росгвардії.

Аналітики зазначають, що жодне з цих угруповань не є однорідним – елементи різних військових округів, проміжні сили, добровольчі загони та інші формування розкидані по всьому театру дій.

«Ці диспозиції свідчать про те, що Москва надає перевагу просуванню своїх російських військ навколо Бахмута та, можливо, до Сіверська, намагаючись використати ентузіазм сил «ДНР», щоб захопити території, які їм не вдалося взяти з 2014 року на авдіївському напрямку. Висока концентрація добровольчих батальйонів навколо Ізюма та Слов’янська свідчить про те, що ця територія не в центрі уваги Росії та може бути вразливою для українських контратак. Скупчення сил у Херсонській області та навколо неї може створити значні проблеми для російського командування та управління, особливо якщо українські сили продовжать там контрнаступ», – вважають аналітики ISW.

Ключові висновки ISW:

  • Російські війська в Україні діють приблизно у шести угрупованнях.
  • Російські війська здійснили наземні атаки на північ від Харкова, на північний захід від Слов’янська, на схід від Сіверська та досягли невизначених досягнень навколо Бахмута.
  • Повідомляється, що українські війська завдали удару по зосередженню військ Вагнера в Попасній Луганської області, завдавши втрат.
  • 42 держави закликали російські війська вийти із Запорізької атомної електростанції в Енергодарі лише за дві-чотири години до наступного удару по Енергодару.
  • Українські війська завдали удару по Антонівському автодорожньому мосту, імовірно, утримуючи всі три автомобільні мости до правого берега Дніпра та на нього непрацездатними для важкої техніки.
  • Російські військові комісії продовжують стикатися з труднощами щодо стимулювання росіян до підписання контрактів на військову службу.
  • Російська окупаційна влада продовжувала вживати рублевізаційних заходів і збирати дані про цивільне населення на окупованих територіях, щоб створити умови для «референдумів» про анексію.
Кремль сконцентрувався на просуванні своїх військ навколо Бахмута – ISW фото 1

Як повідомлялося, Кремль намагається «мобілізувати» промисловість для підтримки тривалої війни в Україні.

Теги: росія окупанти війна Україна

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