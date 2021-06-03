Окупований Донецьк перетворився на велику калюжу (фото)
У місті третій день триває потоп, а влада окупантів не реагує на скарги громадян
Так, жителі повідомили і показали, як вийшов з берегів ставок Раківка на Текстильнику.
А в мікрорайоні Щетиніна у величезні дворові калюжі навіть прилетіли дикі качки. «Чекаємо китів», - іронізують городяни.
Більшість доріг в місті перетворилися на канали.
Традиційно затопило автостанцію «Центр» (у народі – «Яму»).
Жителі скаржаться, що «рятувальники» не відгукуються на прохання про допомогу відкачати воду з під'їздів будинків.
Затоплено двори приватного сектора.
Жителям окупованої Макіївки пощастило більше – до них приїхали «рятувальники» для відкачування води в багатоповерхівках.
Городяни намагаються іронізувати з приводу рясних дощів.
Тож, навіть цитують Габріеля Гарсія Маркеса: «Дощ лив чотири роки одинадцять місяців і два дні ...», «Часом він немов би затихав, і тоді всі жителі ... в очікуванні швидкого кінця негоди надягали святковий одяг, і на обличчях у них жевріли боязкі усмішки тих, що видужують, а проте незабаром населення міста звикло до того, що після кожного такого просвіту дощ поновлюється з новою силою».