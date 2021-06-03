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    Окупований Донецьк перетворився на велику калюжу (фото)

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    Подекуди на затоплених вулицях Донецька почали плавати качки - Окупований Донецьк перетворився на велику калюжу (фото)
    Подекуди на затоплених вулицях Донецька почали плавати качки
    Фото із соцмереж

    У місті третій день триває потоп, а влада окупантів не реагує на скарги громадян

    Проливний дощ, який почався в окупованих Донецьку і Макіївці ще у вівторок ввечері, і триває сьогодні. Через забиті ливневі стоки вода затопила дороги, тротуари, під'їзди будинків. Про це пишуть городяни в соцмережах, але «офіційної» інформації про надзвичайну подію від окупаційної влади міста немає.

    Так, жителі повідомили і показали, як вийшов з берегів ставок Раківка на Текстильнику.

    А в мікрорайоні Щетиніна у величезні дворові калюжі навіть прилетіли дикі качки. «Чекаємо китів», - іронізують городяни.

    Більшість доріг в місті перетворилися на канали.

    Традиційно затопило автостанцію «Центр» (у народі – «Яму»).

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    Окупований Донецьк перетворився на велику калюжу (фото)
    Окупований Донецьк перетворився на велику калюжу (фото)
    Окупований Донецьк перетворився на велику калюжу (фото)
    Окупований Донецьк перетворився на велику калюжу (фото)
    Окупований Донецьк перетворився на велику калюжу (фото)
    Окупований Донецьк перетворився на велику калюжу (фото)

    Жителі скаржаться, що «рятувальники» не відгукуються на прохання про допомогу відкачати воду з під'їздів будинків.

    Затоплено двори приватного сектора.

    Жителям окупованої Макіївки пощастило більше – до них приїхали «рятувальники» для відкачування води в багатоповерхівках.

    Городяни намагаються іронізувати з приводу рясних дощів.

    Тож, навіть цитують Габріеля Гарсія Маркеса: «Дощ лив чотири роки одинадцять місяців і два дні ...», «Часом він немов би затихав, і тоді всі жителі ... в очікуванні швидкого кінця негоди надягали святковий одяг, і на обличчях у них жевріли боязкі усмішки тих, що видужують, а проте незабаром населення міста звикло до того, що після кожного такого просвіту дощ поновлюється з новою силою».

    Теги: стихійні лиха дороги вода атмосферне явище Донецьк надзвичайні ситуації рятувальники потоп дощ
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    Окупований Донецьк перетворився на велику калюжу (фото)