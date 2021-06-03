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    Сезон дощів: у Дніпрі жителі плавають на байдарках та ловлять рибу (відео)

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    Рух на дорогах і для перехожих, і для автомобілістів ускладнено - Сезон дощів: у Дніпрі жителі плавають на байдарках та ловлять рибу (відео)
    Рух на дорогах і для перехожих, і для автомобілістів ускладнено
    Фото з відкритих джерел

    Жителі Дніпра не розгубилися, дехто почав активно ловити рибу

    У Дніпрі протягом тривалого часу господарюють дощі. Всі вулиці затоплені, рух на дорогах і для перехожих, і для автомобілістів ускладнено. Проте жителі міста не розгубилися, дехто почав пересуватися на байдарках.

    Окрім цього, посеред міста з’явилися рибалки. Відео та фото із наслідками потопу в Дніпрі оприлюднили 2 червня. Чоловік на байдарці плив вулицею Столярова.

    На кадрах видно, як чоловік із бородою пливе на жовтій байдарці. Він це робить прямісінько на проїжджій частині.

    На відео поряд із ним «пропливає» позашляховик, відповідно байдарку починає зносити течією.

    Додамо, що завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова розповіла, що календарне літо почнеться приблизно з 10 червня і закінчиться на 10 днів раніше календарного терміну.

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    Теги: Дніпро негода дощ
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    Сезон дощів: у Дніпрі жителі плавають на байдарках та ловлять рибу (відео)