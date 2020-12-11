Окупований Крим перетворюється на заповідник російської еліти – Бабін

Півострів захопили російські бізнесмени, підконтрольні Путіну, – експредставник президента України в АР Крим

Економіка Криму не розвивається з 2014 року, після введення санкцій проти Росії за окупацію півострова. Наразі його захопили російські бізнесмени, підконтрольні Путіну. Таку думку висловив представник президента України в АР Крим (2017-2018 рр.) Борис Бабін в ефірі програми «На самом деле: Крым» на телеканалі «Дом».

«Якщо ми говоримо про те, хто ж є бенефіціаром у Криму, то можна говорити насамперед про великий російський бізнес. Можна говорити про те, що цей бізнес пов'язаний безпосередньо з угрупованням самого президента Російської Федерації. Але з 2014 року економіка Криму не діє як живий організм в умовах санкцій, в умовах її штучного відокремлення від світової та української економіки. Там (відбувається, – ред.) освоєння федеральних коштів», – зазначив він.

Бабін стверджує, що, так звані господарі півострова мають намір зробити з Криму заповідник російської еліти.

«Це і є так звані господарі півострова. Вони не приховують своїх намірів зробити Крим заповідником для російської еліти, якої цурається цивілізований світ», – додав Бабін.

Як повідомлялося, у Криму окупанти планують привласнити чужу нерухомість.

Нагадаємо, Республіка Крим була незаконно відторгнута від України навесні 2014 року в результаті спланованої Москвою спецоперації із загальної дестабілізації країни після Революції Гідності.

Верховна Рада офіційною датою початку окупації Криму військами РФ встановила 20 лютого 2014 року. Україна та більшість країн світу не визнали анексію Криму Росією.