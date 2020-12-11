Прем’єр обговорив з представниками кримських татар стратегію деокупації півострова

Денис Шмигаль зустрівся з Мустафою Джемілєвим, Рустемом Умеровим та Еміне Джепаровою

Лідери кримських татар Мустафа Джемілєв, Рустем Умеров та заступниця глави МЗС Еміне Джепарова обговорили із прем’єром Денисом Шмигалем стратегію деокупації півострова та інші проблеми, які стосуються кримських татар.

Про це Умеров написав у Facebook.

Він зазначив, що під час зустрічі обговорили не лише напрацювання щодо стратегії деокупації тимчасово окупованих територій, а й необхідність включення в бюджет-2021 програми «Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України», яка скорочена в цьому проєкті.

Говорили також про підготовку урядом законопроєкту про надання статусу особи позбавленої особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України та отримання відповідного соцзахисту, збереження фінансування програми «Доступне житло» для внутрішньопереміщених осіб та учасників АТО/ООС, реалізацію проєкту будівництва 1000 квартир та Соборної мечеті.

Також згадувався указ президента Володимира Зеленського щодо надання державного статусу релігійним святам, серед яких Рамазан-Байрам та Курбан-Байрам.