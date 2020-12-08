На Херсонщині біля кордону з Кримом немає українського телесигналу

Натомість є поширення телевізійного та радіосигналу з території окупованого Криму

В Херсонській області біля кордону з анексованим Кримом нема українського телесигналу.

Про це під час презентації дослідження, представленого на сторінці видання Texty, заявив заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

«Я хотів би звернути увагу на один кричущий факт, на який вказали нам наші партнери – на відсутність українського мовлення на частині території Херсонської області, зокрема... на межі з нині тимчасово окупованим Кримом, де немає взагалі українського сигналу телебачення», – сказав Данилов.

Він зазначив, що натомість є поширення телевізійного та радіосигналу з території окупованого Криму.

«Є населені пункти, де люди живуть чужим порядком денним, знаючи краще, що відбувається у Криму – або вважаючи, що знають, адже їм транслюють пропаганду – ніж знаючи про те, що відбувається у сусідніх із ними населених пунктах. Така ситуація потребує негайного втручання з боку центральних органів влади України», – наголосив Данилов.

Дослідження проводилося як один з етапів підготовки рекомендацій органам місцевого самоврядування та центральній владі з наголосом на потреби громад у межах проєкту «Попередження конфліктів на Півдні України» за підтримки NED.