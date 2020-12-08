В Криму окупанти планують привласнити чужу нерухомість

Майно передадуть у муніципальну власність за ініціативою окупаційних адміністрацій

Майно передадуть у муніципальну власність за ініціативою окупаційних адміністрацій

До того ж окупаційна адміністрація району або міста має подати документи з підтвердженням, що господар нерухомості невідомий або відмовився від неї

Окупаційна влада Криму може «націоналізувати» нерухомість, яку залишили власники. Майно передадуть у муніципальну власність за ініціативою окупаційних адміністрацій. Про це заявив так званий «заступник голови комітету з реєстрації та кадастру» Олексій Костін, пише РБК-Україна із посиланням на «РИА Новости».

Він додав, що покинуте майно можуть визнати муніципальним через рік після того, як об’єкт поставлять на відповідний облік.

«Щоб реалізувати цю можливість, представник муніципалітету повинен звернутися до суду з вимогою визнати право муніципальної власності на дане майно», – каже Костін.

До того ж окупаційна адміністрація району або міста має подати документи з підтвердженням, що господар нерухомості невідомий або відмовився від неї.

Нагадаємо, 7 грудня Генасамблея ООН втретє ухвалила резолюцію щодо Криму. Документ зокрема закликає міжнародну спільноту до консолідації зусиль з метою деокупації, зокрема у межах Кримської платформи.

У документі також посилено сигнали стосовно «мілітаризації освіти» та незаконного призову до лав російських збройних сил, а також негативних наслідків для морської навігації і торгівлі.

Нагадаємо, Республіка Крим була незаконно відторгнута від України навесні 2014 року в результаті спланованої Москвою спецоперації із загальної дестабілізації країни після Революції Гідності.

Верховна Рада офіційною датою початку окупації Криму військами РФ встановила 20 лютого 2014 року. Україна та більшість країн світу не визнали анексію Криму Росією.