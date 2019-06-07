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    Окупований Севастополь за дві години затопило місячною нормою дощів

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    Севастополь постраждав внаслідок сильної зливи - Окупований Севастополь за дві години затопило місячною нормою дощів
    Севастополь постраждав внаслідок сильної зливи
    Фото: twitter.com/newizvestia

    Близько 30 ділянок доріг виявилися затопленими в Севастополі

    Злива, що пройшла в окупованому Севастополі, порушила енергопостачання, зруйнувала кілька підпірних стін і пошкодила дороги з бруківки.

    Як повідомив заступник «губернатора» міста Володимир Базаров, за інформацією «МНС», за дві години в Севастополі випала місячна норма опадів (понад 33 мм при нормі для червня в 26 мм).

    «Практично паралізована була вулично-дорожня мережа, близько 30 ділянок доріг виявилися затопленими», - сказав Базаров журналістам в п'ятницю.

    Зазначається, що найбільше постраждав узвіз в центральній частині міста, де пошкоджено 400 метрів дороги з бруківки. Ця дорога поки закрита для руху.

    Крім того, пошкоджено дві підпірні стіни, в деяких місцях зійшов грунт зі схилів. Отримано повідомлення про засмічення зливової каналізації на 44 ділянках.

    Також надійшло близько 330 звернень від жителів міста про затоплені території і зірвані покрівлі.

    В результаті негоди без світла залишилися на кілька годин 12,5 тис. жителів Севастополя, енергопостачання 10 тис. з них вже відновлено.

    Джерело: Интерфакс

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