Окупований Севастополь за дві години затопило місячною нормою дощів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Севастополь постраждав внаслідок сильної зливи Фото: twitter.com/newizvestia

Близько 30 ділянок доріг виявилися затопленими в Севастополі

Злива, що пройшла в окупованому Севастополі, порушила енергопостачання, зруйнувала кілька підпірних стін і пошкодила дороги з бруківки.

Як повідомив заступник «губернатора» міста Володимир Базаров, за інформацією «МНС», за дві години в Севастополі випала місячна норма опадів (понад 33 мм при нормі для червня в 26 мм).

«Практично паралізована була вулично-дорожня мережа, близько 30 ділянок доріг виявилися затопленими», - сказав Базаров журналістам в п'ятницю.

В Севастополе сегодня осадки pic.twitter.com/Owy7ZWa0gV — Новые Известия (@newizvestia) 7 июня 2019 г.

Зазначається, що найбільше постраждав узвіз в центральній частині міста, де пошкоджено 400 метрів дороги з бруківки. Ця дорога поки закрита для руху.

Крім того, пошкоджено дві підпірні стіни, в деяких місцях зійшов грунт зі схилів. Отримано повідомлення про засмічення зливової каналізації на 44 ділянках.

Також надійшло близько 330 звернень від жителів міста про затоплені території і зірвані покрівлі.

В результаті негоди без світла залишилися на кілька годин 12,5 тис. жителів Севастополя, енергопостачання 10 тис. з них вже відновлено.

Джерело: Интерфакс