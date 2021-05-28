Олег Скрипка: Сучасна естрада – це «Лада Калина», а добрий рок – старенький фірмовий «Мерседес»

Артист сподівається, що творчість українських виконавців буде «фірмовою», а «совкова» естрада Росіії пастиме задніх

Цього року легендарному гурту «Воплі Відоплясова» виповнюється 35 років. Лідер колективу Олег Скрипка в інтерв’ю «КП в Україні» розповів про цікаві етапи творчості «ВВ», дрімучий «совок», який увібрали багато російських та український виконавців та виховання дітей на власному прикладі.

«Коли ми написали альбом «Музика», мені здавалося, що однойменна пісня з нього буде найкрутішою. Але один московський діяч сказав, мовляв, давайте краще на «Весну» знімемо кліп, а на «Музику» згодом. Я погодився. Це було спонтанне рішення. Тоді в українському шоу-бізнесі домінувала Москва. Пісня «Весна» була нав'язана Україні Москвою», – розповів Олег Скрипка.

За словами митця, прості та примітивні пісні більш зрозумілі людям. За таким принципом створювалась пісня «Танці». «У європейській і радянській культурі початку XX століття був такий стиль – дадаїзм. Одним із останніх його представників став Маяковський. Ось «Танці» – це дадаїзм, дуже примітивна форма, яка зайшла і інтелектуалам, і простим людям», – уточнив фронтмен гурту.

Говорячи про шквал критики на англомовний кавер пісні «Два кольори», Олег Скрипка уточнив: «2020 року «ВВ» випустили кліп на народну пісню «Купалочка» з групою «Божичi» і Ніною Матвієнко. Ми десять років з нею відкривали знаковий для України фестиваль «Країна Мрій». Ми зняли дорогий крутий кліп, який ніхто не помітив. Взагалі. «Два кольори» для мене була простіше, там суті не так багато. Це, скажімо, класична естрада XX століття. Пісню хто тільки не переспівував. І тут трапився скандал. І якби цього скандалу не було, пісня припадала б пилом, як і 199 інших моїх пісень».

Артист додав, що кліп на «Два кольори» – це відображення сучасності. Це англійська мова, яку ми чуємо всюди, це і БДСМ, яке ми бачимо в кожному кліпі. «Люди, відкрийте очі і зрозумійте, в якому світі ми живемо», – наголосив митець.

Олег Скрипка висловив сподівання, щоб Україна відірвалася від Росії і стала справжньою «фірмою». «Коли ми тільки починали займатися музикою, була оцінка – «фірмовий» або «совок». Як «Мерседес» і «Лада Калина». Сучасна естрада російська або українська – для мене це «Лада Калина». А добрий рок – старенький «Мерседес», він фірмовий, він їздить», – наголосив артист.

Він розповів і про те, що намагається виховати своїх дітей свідомими, зі смаком, не нав’язуючи свою думку. «Моя донька вічно висить у планшеті. Думаю, що вона там дивиться якісь мультики, ютуберів. А згодом виявляється, що дівчинка створює власні міні-фільми. У неї є почуття режисури. Ми робимо сімейні свята і вистави з декораціями, перуками, костюмами», – вдався до деталей артист.

За словами зірки, старший син Роман має смак до музики, але артистом себе не бачить. Він любить історію, з легкістю може розповісти, як створювались та руйнувались імперії, переказати історію Болгарії та Румунії, але далекоглядних планів щодо своєї майбутньої професії не будує.

Додамо, що лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка зізнався, що був змушений знятися у відомій рекламі інтернет-казино Joker, бо не мав на той момент роботи.