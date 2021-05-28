Міністр культури розповів, як у кінотеатрах і музеях можуть послабити карантин

У Кабміні розглядають варіант зі збільшенням дозволених посадкових місць до двох третин замість 50%, які діють зараз

Ткаченко переконує, що в установах культури завжди суворо дотримуються карантинних обмежень

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що найближчим часом у кінотеатрах і музеях послаблять карантин, який був введений через коронавірус Covid-19.

В ефірі телеканалу «Україна 24» він зазначив, що в даних установах культури завжди суворо дотримуються карантинних обмежень.

«Знаки пандемії ще довго даватиметься взнаки. Але принаймні це серйозно може допомогти установам культури. Перш за все, якщо ми говоримо про кінотеатри, то протиепідемічні заходи там дотримуються суворо, те ж саме можна говорити про музеї і театри», – заявив Ткаченко.

Він зазначив, що в Кабміні розглядають варіант зі збільшенням дозволених посадкових місць до двох третин замість 50%, які діють зараз.

«Ми запропонували певну процедуру – умовно кажучи, заповнюваність залів у театрах і кінотеатрах може збільшитися з 50% до двох третин. Там є певна формула. Наразі вона знаходиться на розгляді в міністерстві», – повідомив міністр.

Раніше стало відомо, що уряд має намір послабити карантинні обмеження для проведення масових культурних заходів, зокрема дозволити їх відвідування з негативним тестом на Covid-19, зняти обмеження щодо роботи громадського харчування, дозволити перетин кордону іноземцям деяких держав

Також Ткаченко заявляв про роботу міністерства над впровадженням сертифікатів для придбання квитків на концерти і театральні вистави.