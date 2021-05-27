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    Олег Скрипка зробив неочікуване зізнання

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    Фронтмен гурту&laquo;Воплі Відоплясова&raquo; не в захопленні від своєї ролі в рекламі - Олег Скрипка зробив неочікуване зізнання
    Фронтмен гурту«Воплі Відоплясова» не в захопленні від своєї ролі в рекламі
    Фото: фрагмент рекламного ролика/YouTube

    Реклама інтернет-казино Joker викликала шквал критики у соймережах

    Лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка зізнався, що був змушений знятися у відомій рекламі інтернет-казино Joker, бо не мав на той момент роботи. Про це інформує Апостроф.

    Сам музикант не взахопленні від своєї ролі, але не вважає її критичною.

    «Якби я мав роботу, я б не знімався у цьому. Тому, друзі-хейтери, звертайтеся до тих, хто вирішив забрати роботу у артистів, — зазначив він.

    Артист додав: «Безумовно, я не в захваті від того, що знявся в цій рекламі, але для мене це не критично. Якщо ти не маєш рік роботи і у тебе немає перспективи, то починаєш приймати такі рішення».

    При цьому Скрипка уточнив, що сам нібито ніколи не грав у казино і поки не збирається.

    На рекламу інтернет-казино за участю Олега Скрипки можна дуже натрапити в мережі. У сюжеті короткого ролика музикант грає роль іграшкової фігурки з живою головою, яка підспівує основному мотиву.

    У соцмережах реклама викликала шквал критичних відгуків.

    Додамо, що дотепники використали фрагмент відомого комедійного серіалу для популяризації хіта «Шум».

    Теги: реклама Воплі Відоплясова Олег Скрипка
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    Олег Скрипка зробив неочікуване зізнання