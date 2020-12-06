Олег Уруський підтвердив свої зустрічі з Борисом Кауфманом

Віцепрем’єр запевняє, що «договорняків» з бізнесменом не мав, а узгоджував інвестиції

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський підтверджує факт своїх зустрічей з бізнесменом Борисом Кауфманом у його офісі, але заперечує, що ці зустрічі були таємними. В інтерв’ю Радіо Свобода він повідомив, що темою зустрічей були «можливі інвестиції, які могли би бути вкладені».

«Проблем у цьому немає. Я можу зустрічатися там, тут. Тут – не завжди зручно. Є багато нюансів таких. Нічого страшного в цьому немає абсолютно. Це ж не якісь там «договорняки», як кажуть, що таємні. Нічого таємного», – сказав зокрема Уруський.

Високопосадовці продовжують проводити непублічні зустрічі з впливовими бізнесменами попри обіцянку Володимира Зеленського, що за його президентства відносини між владою та представниками великого бізнесу стануть винятково прозорими. Низку таких таємних зустрічей вдалося зафіксувати журналістам «Схем» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший), йдеться у розслідуванні «Гра у хованки-2».

Зокрема, в офіс до бізнесмена Кауфмана 17 листопада навідувався чоловік, схожий на віцепрем’єр-міністра, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.

Раніше Олег Уруський запропонував передати до сфери управління його міністерства Павлоградський хімічний завод, Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки та Український центр «Безпека». При цьому експерти вказували, що у Міністерства ще не має структур з доступом до режимних підприємств-виробників озброєнь.