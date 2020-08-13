Уруський пообіцяв найближчим часом змінити все керівництво «Укроборонпрому»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр зазначив, що можливо, буде змінено і назву підприємства, бо «ця назва вже стала токсичною в Україні»

«Укроборонпром» перетвориться на державну управляючу компанію з мінімумом втручання в господарську діяльність холдингів, які входитимуть до неї, - міністр

Керівництво та менеджмент державного концерну «Укроборонпром» змінять найближчим часом. Про це заявив на круглому столі віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, повідомляє «Укрінформ».

Міністр зазначив, що можливо, буде змінено і назву підприємства, бо «ця назва вже стала токсичною в Україні».

«Концерн «Укроборонпром» підлягає суттєвій трансформації, тому що в тому вигляді, в якому він на сьогодні існує, він існувати не може. Менеджмент на ньому також буде змінено. Наскільки я знаю, найближчим часом повинна відбутися зміна керівництва концерну. Далі буде відповідно зміна і всієї команди, яка працювала там останній рік», - заявив Уруський.

Крім того, за словами урядовця, «Укроборонпром» перетвориться на державну управляючу компанію. «Це буде управляюча компанія із зовсім іншими функціями, які є сьогодні в концерні, з мінімумом втручання в господарську діяльність холдингів, які входитимуть до цієї компанії», - сказав Уруський.

За його словами, в ОПК планують створити ще аерокосмічну холдингову компанію, до якої долучаться, крім підприємств Державного космічного агентства, авіаційні підприємства, зокрема ДП «Антонов».

Також, зазначив Уруський, в Україні створять ракетно-космічний центр «Південний», до якого увійдуть всі корпоратизовані підприємства Державного космічного агентства. Цей центр також входитиме до аерокосмічної холдингової компанії.

Як повідомлялося 29 липня генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Айварас Абромавичус натякнув про свою відставку.

Литовець Айварас Абромавичус у 2014 році отримав українське громадянство, був міністром економічного розвитку і торгівлі. У червні 2019 року був призначений членом наглядової ради «Укроборонпрому», а у вересні того ж року - гендиректором концерну.