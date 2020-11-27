Коломойський їздив до Авакова. Як влада та бізнес проводять непублічні зустрічі

Коломойський підтвердив, що зустрічався з главою МВС: «Кави випив, давно не бачилися. Жодних справ»

Високопоставлені чиновники продовжують проводити непублічні зустрічі із впливовими бізнесменами незважаючи на обіцянку Володимира Зеленського, що за його президентства відносини між владою і представниками великого бізнесу стануть виключно прозорими.

Про низку таких зустрічей йдеться в розслідуванні журналістів програми «Схеми»

Як зазначається, 13 листопада «Схеми» помітили автомобіль охорони неформальної групи «Приват», що супроводжувала BMW на виїзді з МВС, а потім кортеж заїхав у підземний паркінг столичного офісу Ігоря Коломойського.

У коментарі ЗМІ олігарх підтвердив, що зустрічався з главою МВС Арсеном Аваковим: «Кави випив, давно не бачилися. Жодних справ».

За даними «Схем», 21 жовтня бізнесмен і представник неформальної групи «Приват» Михайло Кіперман зустрівся з головою правління НАК «Нафтогаз України» Андрієм Коболєвим у готелі Hyatt.

Крім того, «Схеми» регулярно фіксували заїзди автомобілів інших бізнесменів до правоохоронного відомства. Тричі – бізнесмена Павла Фукса: 14 вересня, 10 і 12 листопада. Бізнесмен Ілля Павлюк 18 червня приїжджав у МВС, а 5 листопада – в Офіс президента. 17 листопада на Банкову приїжджав бізнесмен Борис Кауфман.