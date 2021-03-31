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    Вибори у Буковелі. Скандальна ОВК відновила роботу і одразу ж пішла на перерву

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    Комісія припинила роботу в ніч на 30 березня &ndash; із засідання зникли голова і вісім членів ОВК - Вибори у Буковелі. Скандальна ОВК відновила роботу і одразу ж пішла на перерву
    Комісія припинила роботу в ніч на 30 березня – із засідання зникли голова і вісім членів ОВК
    Скріншот фото: відео Громадянська мережа «Опора»

    Андрій Лозинський одразу ж після складання присяги попросив тайм-аут

    Члени скандальної ОВК №87 нарешті знову забрались на засідання – прибули зниклі та новопризначені члени комісії, котрих не було близько півтори доби, пише Galka.if.ua.

    Нагадаємо, комісія припинила роботу в ніч на 30 березня – із засідання зникли голова і вісім членів ОВК. ЦВК вранці 31 березня вдруге змінила голову цієї комісії №87.

    Під вечір 31 березня в приміщенні комісії з’явився новий голова Андрій Лозинський та члени ОВК, котрі зникли із зв’язку на півтора доби – тож зібралися усі 18 членів.

    Андрій Лозинський одразу ж після складання присяги попросив тайм-аут, аби ознайомитися із прийнятою раніше документацією. Зазначив, що навіть в ЦВК різняться дані щодо того, скільки голосів вже порахували на Прикарпатті.

    «Прошу паузу, аби провести інвентаризацію переданих ЦВК протоколів та даних, які вже відображені у ЦВК. Бо куратор ЦВК каже одну цифру, керівництво ЦВК іншу. Також прошу час, аби ознайомитися з виборчою документацією, яка вже здана – кому вона стані і як охороняється. Треба визначити точну кількість зданих протоколів, уточнених і відправлених на перерахунок. Оголошую тайм-аут у засіданні. По часу не зможу сказати, скільки це триватиме» – сказав Лозинський.

    Скільки триватиме ревізія – невідомо. До слова, ОВК залишилося прийняти дані з 31 дільниці. Дані зі ще 14 дільниць чекають на уточнення.

    Тим часом під приміщенням ОВК зібралися прихильники Олександра Шевченка та Василя Вірастюка — між ними стоїть кордон поліції.

    Нагадаємо, 28 березня у «Слузі народу» заявили, що на довиборах на Івано-Франківщині лідирує Вірастюк.

    За оприлюдненими даними екзит-полів, на проміжних виборах в окрузі №87 в Івано-Фанківській області найбільше голосів набрали кандидати Олександр Шевченко («За майбутнє») і Руслан Кошулинський (ВО «Свобода»). Причому за даними групи «Рейтинг» Шевченко випереджає суперника менш ніж на один відсоток.

    Кошулинський вже заявив про фальсифікації на дільниці. За його словами, велася нечесна гра, є низка кримінальних проваджень за підкуп виборців. Спостерігачі руху «Чесно» заявили про ймовірний підкуп виборців в Івано-Франківській області.

    Читайте також: Довибори на Прикарпатті. Що відомо про нових членів ОВК (документи)
    Теги: вибори Івано-Франківщина партії Олександр Шевченко Василь Вірастюк Буковель За майбутнє
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