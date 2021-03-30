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    На Прикарпатті вибори фальшовані, їх можуть визнати недійсними – Кошулинський

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    &laquo;Можемо говорити відверто: вибори є фальшовані&raquo;,&nbsp;&ndash; Кошулинський - На Прикарпатті вибори фальшовані, їх можуть визнати недійсними – Кошулинський
    «Можемо говорити відверто: вибори є фальшовані»,  Кошулинський
    Фото з відкритих джерел

    Лідером виборчих перегонів на Прикарпатті залишається Василь Вірастюк. На другому місці Кошулинський – 28,88%

    Представник ВО «Свобода» Руслан Кошулинський, який брав участь у проміжних виборах до Верховної Ради на Прикарпатті, заявив про фальсифікації.

    «Можемо говорити відверто: вибори є фальшовані, велася нечесна гра, є низка кримінальних проваджень за підкуп виборців», – повідомив Кошулинський в етері «4 каналу».

    Кошулинський додав, що вже є рішення ОВК про перерахунок голосів на декількох виборчих дільницях. Тож може статися так, що вибори визнають недійсними.

    Нагадаємо, Окружна виборча комісія округу № 87 відправила на повторний підрахунок бюлетені із 14 дільничних виборчих комісії. Причиною такого рішення стала фіксація пошкодження цілісності упаковки бюлетенів. Крім того, частина пакетів із виборчою документацією мала неналежне маркування.

    Близько 2-ї години ночі 30 березня в місті Надвірній на Франківщині з’явилось повідомлення про замінування ОВК по 87-му виборчому округу. Там тривав підрахунок голосів проміжних виборів. Поліція шукає особу, яка повідомила неправдиву інформацію про замінування.

    Центральна виборча комісія станом на день 30 березня опрацювала 67,52% протоколів виборчих комісій з одномандатного виборчого округу № 87. За підрахунками лідером виборчих перегонів на Прикарпатті залишається представник політичної партії «Слуга народу» Василь Вірастюк. На другому місці розташувався Кошулинський – 28,88%. У бізнесмена Олександра Шевченка зараз 28,73%. Різниця між двома останніми кандидатами становить 53 голоси.

    Нагадаємо, що у неділю, 28 березня, в Донецькій та Івано-Франківській областях обирали двох народних депутатів серед 32 кандидатів. Проміжні вибори проводяться у зв'язку з тим, що народний депутат Зиновій Андрійович став міським головою Надвірної, а Руслан Требушкін – Покровська.

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    Теги: вибори Свобода Івано-Франківськ Руслан Кошулинський
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