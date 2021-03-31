Довибори на Прикарпатті. Що відомо про нових членів ОВК (документи)

На Прикарпатті в 87 виборчому окрузі вже третій день ОВК не може порахувати голоси на довиборах до Верховної ради

31 березня постановою ТВК замінили двох членів ОВК в окрузі № 87

Центральна виборча комісія ухвалила рішення про чергову заміну голови ОВК 87-го округу. Це стало відомо з постанови виборчої комісії. Як виявилося, партія «Голос» уже вдруге за одну добу подала заміну голови. Робота ОВК була заблокована дві доби поспіль, оскільки перший голова комісії залишив засідання посеред ночі. Про це розповідає «Чесно».

Як виявилося, для головування в комісії на Франківщині «Голос» обрав «чорного» реєстратора з Ірпеня. Після публікації «Чесно» партія зробила заміни й голови ОВК, і ще одного члена комісії.

Дивним чином кандидати знову були з Київської області. І навіть після успішного затвердження вони не з’явилися на засідання ОВК. Ця заміна була суто технічною, і нововведені представники «Голосу» навіть не планували працювати. Про це руху «Чесно»стало відомо ввечері 30 березня. Також було відомо, що зранку «Голос» зробить заміни повторно.

31 березня постановою ТВК дійсно замінили двох членів ОВК в окрузі № 87. Цього разу «Голос» подав до включення мешканців Львівщини Андрія Лозинського (голова) та Віктора Децика (член).

З амінили двох членів ОВК в окрузі № 87

Що відомо про Лозинського?

Раніше він балотувався до Львівської міськради. У 2015 році – від Радикальної партії Ляшка, а у 2006 році – від «Батьківщини».

Він входив до керівного складу львівської міської організації Радикальної партії Ляшка.

Лозинський входив до організації Радикальної партії Ляшка

Також Лозинський у 2014 році був головою ОВК у 115-му окрузі Львівщини від партії «Українська платформа «Собор».

Інформація про Лозинського

А під час президентських виборів 2010 року очолював комісію, також на Львівщині, від кандидатки Юлії Тимошенко.

Хто такий Децик?

Новий член ОВК є адвокатом.

У Децика, як і в Лозинського, прослідковується шлейф «Батьківщини», але дані більш свіжі. Він є засновником та уповноваженою особою одного з місцевих осередків партії на Львівщині. На місцевих виборах 2020 року Децик очолював Львівську районну ТВК за представництвом «Батьківщини».

Відомсті про Децика

Нагадаємо, ОВК № 87 в ніч на 30 березня зупинила свою роботу – відсутній кворум. Тому ЦВК замінила голову та трьох членів скандальної ОВК у Надвірній.

Депутати від «Слуги народу» на чолі з нардепом Миколою Тищенко 31 березня прибули до ОВК № 87, щоб влаштувати допит членам комісії.

Після скандалів та провокацій 31 березня окружна виборча комісія відновила свою роботу.

Центральна виборча комісія станом на 31 березня опрацювала 67,52% протоколів виборчих комісій з одномандатного виборчого округу № 87. За підрахунками ЦВК, Вірастюк є лідером перегонів. На другому місці розташувався представник ВО «Свобода» Руслан Кошулинський – 28,88%. У бізнесмена Олександра Шевченка зараз 28,73%. Різниця між двома останніми кандидатами становить 53 голоси.

Кошулинський вже заявив про фальсифікації на дільниці. За його словами, велася нечесна гра, є низка кримінальних проваджень за підкуп виборців. Спостерігачі руху «Чесно» заявили про ймовірний підкуп виборців в Івано-Франківській області.

Окружна виборча комісія округу № 87 відправила на повторний підрахунок бюлетені із 14 дільничних виборчих комісії. Причиною такого рішення стала фіксація пошкодження цілісності упаковки бюлетенів.