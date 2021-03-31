Вибори на Буковелі. Люди освистали Тищенка, який приїхав «рятувати ситуацію»

Виступ Тищенка в ОВК супроводжувався криками «Ганьба!» і «Брехун»

Депутати від «Слуги народу» на чолі з нардепом Миколою Тищенко 31 березня прибули до ОВК № 87, щоб влаштувати допит членам комісії. Нардепи прийшли, аби «з’ясувати, чому робота комісії заблокована четверту добу». Втім, пояснення членів ОВК закінчувалися криками й перебиваннями.

Нагадаємо, ОВК № 87 в ніч на 30 березня зупинила свою роботу – відсутній кворум. Тому ЦВК замінила голову та трьох членів скандальної ОВК у Надвірній. Проте ОВК так і не відновила свою роботу.

Опісля безрезультатного візиту, Тищенко пообіцяв, що «перегони відбудуться прозорі, чесні й демократичні» й пішов на вулицю, де тим часом відбувається масштабне протистояння представників Василя Вірастюка й Олександра Шевченка.

«Ми приїхали до народу, як народні депутати. Ми відбудовуємо разом із вами державу. Ми відбудовуємо дороги, ми приймаємо такі закони, які дадуть можливість відчувати себе у своїй країні щасливими», – каже Тищенко.

Виступ нардепа супроводжувався криками «Ганьба!» і «Брехун».

Також Тищенко запропонував присутнім «гору» їжі. Голодних людей пригощали бутербродами із шпротами.

Нагадаємо, 11 лютого 2021 року на з'їзді провладної партії «Слуга народу» Вірастюка висунули кандидатом в народні депутати на довибори за 87-м округом Івано-Франківської області.

Центральна виборча комісія станом на 31 березня опрацювала 67,52% протоколів виборчих комісій з одномандатного виборчого округу № 87. За підрахунками ЦВК, Вірастюк є лідером перегонів. На другому місці розташувався представник ВО «Свобода» Руслан Кошулинський – 28,88%. У бізнесмена Олександра Шевченка зараз 28,73%. Різниця між двома останніми кандидатами становить 53 голоси.