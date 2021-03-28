Спостерігачі заявили про ймовірний підкуп виборців на Івано-Франківщині: роздавали по 500 грн

За словами спостерігачів, люди «вишикувалися в чергу» за отриманням грошей

В селі Чорний Потік виборці після голосування підходили до білого Volkswagen і ймовірно отримували по 500 грн, причому біля автомобіля вишикувалася черга

Спостерігачі руху «Чесно» заявили про ймовірний підкуп виборців в Івано-Франківській області, де 28 березня проходять довибори до Верховної Ради по округу № 87.

Про це повідомляє пресслужба руху.

Згідно повідомлення, в селі Чорний Потік виборці після голосування підходили до білого Volkswagen і отримували по 500 грн, причому біля автомобіля вишикувалася черга.

«Схоже, що люди голосували за певного кандидата, і тепер їм платять», – зазначають в «Чесно».

Громадянська мережа Опора також отримала інформацію про ймовірний підкуп виборців у Чорному Потоці, але, коли її спостерігачі перебували на місці, вони не виявили нічого підозрілого. На місце подій викликали поліцію.

За даними ЦВК, явка виборців на 87-му окрузі склала 23,72% станом на 16:00. Явка на 50-му окрузі склала 16,18%.

За оприлюдненими даними екзит-полів, на проміжних виборах в окрузі №87 в Івано-Фанківській області найбільше голосів набрали кандидати Олександр Шевченко («За майбутнє») і Руслан Кошулинський (ВО «Свобода»). Причому за даними групи «Рейтинг» Шевченко випереджає суперника менш ніж на один відсоток.

Нагадаємо, що у неділю, 28 березня, в Донецькій та Івано-Франківській областях обирали двох народних депутатів серед 32 кандидатів. Проміжні вибори проводяться у зв'язку з тим, що народний депутат Зиновій Андрійович став міським головою Надвірної, а Руслан Требушкін – Покровська.

Зранку в неділю спостерігачі громадського руху «Чесно» повідомили про незначну явку виборців на проміжних виборах народних депутатів у двох виборчих округах. Загалом вона не перевищувала 8%.

Також на довиборах до Верховної ради України, які сьогодні відбуваються у двох областях, було зафіксовано порушення, пов'язані з організаційними моментами.

Зокрема в Надвірній помітили офіційного спостерігача, що допомагав виборцям заповнювати бюлетень. Також стало відомо, що на прикарпатській дільниці у 87-му виборчому окрузі виборець проголосував за посвідченням водія.

Від пропрезидентської партії «Слуга народу» по округу до парламенту балотувався стронгмен Василь Вірастюк. У зв’язку з цим громадянська мережа Опора засудила оприлюднення пресслужбою президента пресрелізу про нараду Володимира Зеленського за участі кандидата в народні депутати Василя Вірастюка.

Раніше повідомлялося, що кандидатка від партії «Європейська солідарність» у 87-му окрузі Маруся Звіробій 16 березня зняла свою кандидатуру на користь «свободівця» Руслана Кошулинського.