Вибори на Прикарпатті: за даними екзит-полів Вірастюк не потрапляє до Верховної Ради

Сьогодні відбулися вибори народних депутатів в Івано-Франківській та Донецькій областях

В опитуваннях виборців лідирують Олександр Шевченко та Руслан Кошулинський

За оприлюдненими даними екзит-полів, на проміжних виборах в окрузі №87 в Івано-Фанківській області найбільше голосів набрали кандидати Олександр Шевченко («За майбутнє») і Руслан Кошулинський (ВО «Свобода»). Причому за даними групи «Рейтинг» Шевченко випереджає суперника менш ніж на один відсоток.

У Олександра Шевченка, за даними опитування до 18:00, було 32,4% голосів, у Кошулинського – 31,6%. На третьому місці кандидат від «Слуги народу» Василь Вірастюк – у нього 29,4%.

Інші кандидати набрали три і менше відсотків голосів тих, хто прийшли на виборчі дільниці у неділю 28 березня.

Під час екзит-полу опитали 3892 людини на 50 виборчих дільницях округу. Похибка – 1,8%.

Нагадаємо, що у неділю, 28 березня, в Донецькій та Івано-Франківській областях обирали двох народних депутатів серед 32 кандидатів. Проміжні вибори проводяться у зв'язку з тим, що народний депутат Зиновій Андрійович став міським головою Надвірної, а Руслан Требушкін – Покровська.

Зранку в неділю спостерігачі громадського руху «Чесно» повідомили про незначну явку виборців на проміжних виборах народних депутатів у двох виборчих округах. Загалом вона не перевищувала 8%.

Також на довиборах до Верховної ради України, які сьогодні відбуваються у двох областях, було зафіксовано порушення, пов'язані з організаційними моментами.

Зокрема в Надвірній помітили офіційного спостерігача, що допомагав виборцям заповнювати бюлетень. Також стало відомо, що на прикарпатській дільниці у 87-му виборчому окрузі виборець проголосував за посвідченням водія.

Від пропрезидентської партії «Слуга народу» по округу до парламенту балотувався стронгмен Василь Вірастюк. У зв’язку з цим громадянська мережа Опора засудила оприлюднення пресслужбою президента пресрелізу про нараду Володимира Зеленського за участі кандидата в народні депутати Василя Вірастюка.

Раніше повідомлялося, що кандидатка від партії «Європейська солідарність» у 87-му окрузі Маруся Звіробій 16 березня зняла свою кандидатуру на користь «свободівця» Руслана Кошулинського.