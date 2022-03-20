Олена Зеленська озвучила головні слова, яких усі чекають від своїх рідних захисників

Зеленська розділяє з українським народом прагнення до миру та спокою

Перша леді також оприлюднила світлини захисників України

Перша леді Україні Олена Зеленська написала свіжий пост на підтримку Збройних сил України, що надійно тримають удар російських окупаційних військ.

Олена Зеленська озвучила ті самі слова, що промовляють сотні тисяч українців – вдома в Україні та у вимушеній евакуації на Заході України та за кордоном: «Скажи мені головні слова» – «Зі мною все ОК». Також перша леді поділилася портретами українських військових чоловіків та жінок на лінії фронту і подякувала їм.

«Знаю по собі, як важливо отримувати такі повідомлення від того, хто зараз на передовій. Нині це справді головні для нас слова від головних людей», – написала вона, висловлюючі вдячність і любов до кожного, хто захищає зараз Україну, за кожен новий ранок і новий день життя в Україні.

«Це вони першими прийняли удар, адже напад агресора почався з військових частин. Вони не розгубилися, як хотів ворог, а миттєво дали відсіч.

Це вони не допустили ворожого бліц-кригу, утримують міста та знищують колони нападників на підступах.

Це вони, прикриваючи собою, виводять з-під обстрілів цивільних.

Вони – кадрові військові та добровольці, ті, хто стояв у чергах до військкоматів, і сотні тисяч резервістів, які повернулися з-за кордону захищати Батьківщину.

Це вони зараз у шпиталях, щоб знову стати в стрій.

Це вони зараз на дитячих малюнках, що їх малеча створює у бомбосховищах.

Це їм у соцмережах присвячують щоденний допис «Дякую за ранок!»

Це – наші ЗСУ".

Вона закликла українських військових не забувати писати свої рідним, бо вони із біллю і надією чекають на кожне їхне повідолення та ловлять кожне слово.

«Дорогі, завжди пишіть близьким головні слова: «Зі мною все ОК». Бо це означає – все ОК буде з усіма нами!», – написала вона.

Нагадаємо, перша леді країни Олена Зеленська написала відкритого листа до усіх світових ЗМІ, де вона розповіла про життя у війні та закликала закрити небо над Україною.

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