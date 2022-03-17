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    Олена Зеленська опублікувала лист до дружин та чоловіків перших осіб світу

    Олена Зеленська&nbsp;звернулася до подружжів перших осіб держав світу - Олена Зеленська опублікувала лист до дружин та чоловіків перших осіб світу
    Олена Зеленська звернулася до подружжів перших осіб держав світу
    фото: Instagram Олени Зеленської

    Зеленська закликала світове співтовариство організувати безпечні гуманітарні коридори для українців

    Перша леді України Олена Зеленська у своїх соціальних мережах опублікувала відкритий лист до учасників Саміту перших леді та джентльменів, що відбувся у Києві в серпні 2021 року.

    Олена Зеленська подякувала всім країнам, що допомагають українцям.

    У своєму листі Зеленська пригадала перший Саміт, який був проведений у Києві під час святкування Дня незалежності України на території Софії Київської. І пораділа, що тоді, під час саміту було зроблено спільну заяву про домовленість опікуватися жінками та дітьми у зонах військових конфліктів.

    «Як передчували…», – написала вона.

    У своєму листі вона нагадала про жахи військової агресії Росії проти України і подякувала за допомогу, яку європейські країни надають біженцям із України.

    Також вона закликала світове співтовариство організувати безпечні гуманітарні коридори для українців: «Потрібна наша спільна заява до Червоного Хреста, ЮНІСЕФ, ОБСЄ із чіткою вимогою – забезпечити Україні такі коридори! Нехай ці поважні організації нарешті займуться своєю прямою справою – порятунком людей!».

    Наприкінці листа вона запросила всіх до мирного Києва на новий саміт перших леді та джентльменів.

    Нагадаємо, перша леді країни Олена Зеленська написала відкритого листа до усіх світових ЗМІ, де вона розповіла про життя у війні та закликала закрити небо над Україною.

    Теги: ОБСЄ саміт Олена Зеленська перша леді
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    Олена Зеленська опублікувала лист до дружин та чоловіків перших осіб світу