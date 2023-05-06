Коронація Чарльза III (онлайн-трансляція)

Церемонія коронації Чарльза III та його дружини Камілли

Король Карл III буде коронований у Вестмінстерському абатстві разом із королевою Каміллою

У Великій Британії сьогодні відбувається коронація Чарльза III та його дружини Камілли, яка, ймовірно, стане найдорожчою в історії. Церемонія сходження на престол монарха Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії відбудеться вперше з 1953 року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Коли пройде церемонія

У Лондоні урочистості розпочнуться з самого ранку. Маршрут проходитиме від Букінгемського палацу до Вестмінстерського абатства.

О 08:00 (за київським часом) відкрили оглядові майданчики для глядачів за маршрутом церемонії в Гайд-парку, Грін-парку та Сент-Джеймс-парку, вздовж торгового центру та Уайтхолла.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Процесія з королівською каретою у супроводі сотень військових вирушить до Вестмінстерського абатства о 12:20. В абатстві церемонії проводяться з 1066 року.

В абатстві служба розпочнеться 13:00. Під час неї монарх буде представлений народу, дасть клятву, пройде етапи помазання, інвеститури та зійде на престол.

Близько 16:30 церемонія завершиться привітанням монарха з балкона Букінгемського палацу та прольотом авіації військово-повітряних сил.

Де можна дивитись коронацію

Трансляцію будуть вести британські канали ВВС, ITV 1, Sky News у телеефірі. В онлайні церемонія коронації Чарльза III буде на BBC iPlayer, ITVX, на сторінці Sky News у Youtube.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Онлайн-трансляція можна дивитись тут:

Деталі коронації

Церемонію проведуть коротшу і з меншою кількістю гостей, ніж раніше. Водночас її вартість виявилася набагато дорожчою – 250 млн фунтів стерлінгів. У перерахунку у 1953 році церемонія коштувала у 47 млн фунтів. Нині більшість коштів скерували на витрати з безпеки. Ще 100 млн планують витратити на триденне святкування.

У Великій Британії бари та паби продовжать години роботи. У понеділок, 8 травня, британці отримають додатковий вихідний.

Чарльз III стане 40 монархом, який зійде на престол у стінах абатства.