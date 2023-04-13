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Дві українки увійшли до списку найвпливовіших людей світу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Дві українки увійшли до списку найвпливовіших людей світу
Дві успішні українки потрапили до рейтингу Tіme
https://time.com/

Цьогоріч в оголошеному журналом Time списку 100 найвпливовіших людей планети у 2023 році відразу дві українські жінки – перша леді України, та лауреатка Нобелівської премії миру 

Журнал Time 13 квітня представив свіжий список 100 найвпливовіших людей планети у 2023 році. Про це йдеться на сайті журналу.

Всього у цьогорічному списку  видання Time шість категорій – «Лідери», «Титани», «Новатори», «Кумири», «Діячі мистецтва» та «Інноватори».

Так у категорії «Лідери» відзначились перша леді України Олена Зеленська, лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук, президент США Джо Байден, канцлер ФРН Олаф Шольц, прем’єр Японії Фуміо Кішіда і заарештований у Росії журналіст The Wall Street Journal, громадянин США Еван Гершкович та інші.

До списку «Титани» потрапив бізнесмен Ілон Маск, футболіст Ліонель Мессі, співачка Бейонсе та розробники вакцини Biontech проти COVID-19 Угур Шахін та Озлем Туреджі.

У переліку «Новаторів» можна було знайти генерального директор OpenAI Сема Альтмана, супермодель Беллу Хадід та американську реперку Доджу Кет.

У категорії «Кумири» були помічені король Великої Британії Чарльз ІІІ, письменник Салман Рушді, американська баскетболістка Брітні Грайнер, яку звільнили з ув'язнення у Росії, та інші.

«Діячі мистецтва» за версією Time  – актори Майкл Б. Джордан  та Колін Фарелл та  акторка Дрю Беррімор.

У категорії «Інноватори» відзначили гендиректора The Walt Disney Company Боба Ігера та футболіста Кілліана Мбаппе.

Нагадаємо, 2 березня журнал Time включив українську ЛГБТ+ активістку, засновницю «Маршу жінок» та керівницю громадської організації «Інсайт» Олену Шевченко до списку «Жінка року».

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Теги: Ілон Маск Ліонель Мессі президент жінка письменник журналіст співачка Олена Зеленська перша леді Олаф Шольц журнал бізнесмен король

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