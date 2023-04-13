Дві українки увійшли до списку найвпливовіших людей світу
Цьогоріч в оголошеному журналом Time списку 100 найвпливовіших людей планети у 2023 році відразу дві українські жінки – перша леді України, та лауреатка Нобелівської премії миру
Журнал Time 13 квітня представив свіжий список 100 найвпливовіших людей планети у 2023 році. Про це йдеться на сайті журналу.
Всього у цьогорічному списку видання Time шість категорій – «Лідери», «Титани», «Новатори», «Кумири», «Діячі мистецтва» та «Інноватори».
Так у категорії «Лідери» відзначились перша леді України Олена Зеленська, лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук, президент США Джо Байден, канцлер ФРН Олаф Шольц, прем’єр Японії Фуміо Кішіда і заарештований у Росії журналіст The Wall Street Journal, громадянин США Еван Гершкович та інші.
До списку «Титани» потрапив бізнесмен Ілон Маск, футболіст Ліонель Мессі, співачка Бейонсе та розробники вакцини Biontech проти COVID-19 Угур Шахін та Озлем Туреджі.
У переліку «Новаторів» можна було знайти генерального директор OpenAI Сема Альтмана, супермодель Беллу Хадід та американську реперку Доджу Кет.
У категорії «Кумири» були помічені король Великої Британії Чарльз ІІІ, письменник Салман Рушді, американська баскетболістка Брітні Грайнер, яку звільнили з ув'язнення у Росії, та інші.
«Діячі мистецтва» за версією Time – актори Майкл Б. Джордан та Колін Фарелл та акторка Дрю Беррімор.
У категорії «Інноватори» відзначили гендиректора The Walt Disney Company Боба Ігера та футболіста Кілліана Мбаппе.
Нагадаємо, 2 березня журнал Time включив українську ЛГБТ+ активістку, засновницю «Маршу жінок» та керівницю громадської організації «Інсайт» Олену Шевченко до списку «Жінка року».
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