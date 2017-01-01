Олігарх Коломойський прокоментував арешт своїх активів

Приватбанк звинувачує Коломойського та Боголюбова у тому, що вони вивели з фінустанови майже $2 млрд

Бізнесмен Ігор Коломойський прокоментував рішення Високого суду Англії щодо арешту його активів і активів його компаньйона Геннадія Боголюбова. Про це повідомляє ТСН.ua. «Це тимчасовий арешт на час розгляду справи у суді», – сказав він у коментарі телеканалу. Раніше прес-служба Приватбанку повідомила, що Високий суд Англії



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Ігор Коломойський

Приватбанк звинувачує Коломойського та Боголюбова у тому, що вони вивели з фінустанови майже $2 млрд

Бізнесмен Ігор Коломойський прокоментував рішення Високого суду Англії щодо арешту його активів і активів його компаньйона Геннадія Боголюбова.

Про це повідомляє ТСН.ua.

«Це тимчасовий арешт на час розгляду справи у суді», – сказав він у коментарі телеканалу.

Раніше прес-служба Приватбанку повідомила, що Високий суд Англії 19 грудня видав наказ про всесвітній арешт активів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать на суму понад 2,5 мільярда доларів.

За допомогою цього судового розгляду «ПриватБанк» збирається повернути понад 2,5 млрд дол США, з урахуванням відсотків.

У грудні 2016 року уряд за пропозицією НБУ і акціонерів Приватбанку, найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Геннадій Боголюбов, прийняв рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.