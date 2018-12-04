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    Омбудсмен Денісова втратила свідомість під час виступу Порошенка (відео)

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    Людмила Денісова - Омбудсмен Денісова втратила свідомість під час виступу Порошенка (відео)
    Людмила Денісова
    Скріншот з ефіру ICTV

    Непритомність омбудсмена президент пояснив високим навантаженням

    Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова втратила свідомість в прямому ефірі телеканалу ICTV під час виступу президента України Петра Порошенка.

    Після слів глави держави «Ви бачили миттєву реакцію всього світу...» в студії почувся звук падіння тіла. Камера показала омбудсмена на підлозі, до якої на допомогу кинувся президент. За його допомогою вона залишила студію. 

    Ведучий пояснив, що «пані Денісова отримує кваліфіковану медичну допомогу».

    Через кілька секунд Порошенко повернувся на трибуну і продовжив свій виступ. Непритомність омбудсмена він пояснив високим навантаженням, з який вона зараз працює.

    Після короткої паузи Денісова під оплески повернулася до студії.

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