Омбудсмен Людмила Денісова: Я плануватиму поїздку до Москви

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова

«Про стан поранених українських моряків поки нічого невідомо»

Зранку уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова змогла підтвердити: українські моряки, які утримувалися у Сімферопольському СІЗО, відправлені до СІЗО «Лефортово» у Москві. Ще вчора адвокати українців у Криму писали, що не можуть потрапити до своїх підзахисних, і вже звучали припущення про те, що причина цьому – зміна місця перебування полонених.

«Главком» поцікавився у Денісової, чи відомо, де зараз утримують полонених, про стан поранених моряків, а також, як буде організовано їхній захист у зв’язку з переведенням до Москви.

Коли стало відомо, що українських моряків вже немає у Сімферопольському СІЗО, що їх будуть перевозити до Москви?

Вчора, на 22 годину, їх вже не було у СІЗО. Ми чекали офіційних підтверджень. Сьогодні зранку архієпископ Климент був в офісі так званого «уповноваженого з прав людини» у Криму Людмили Лубіної. До неї вже надійшло офіційне повідомлення – підтвердження від ФСБ, що всі українські моряки із Сімферопольського СІЗО відправлені до Москви. Зараз я на зв’язку з апаратом уповноваженої з прав людини РФ Тетяною Москальковою. Я вчора зробила всі необхідні запити, а в омбудсмена РФ натомість відправили запити до силових відомств РФ – чекають офіційного підтвердження про переведення. Точна інформація про місце перебування наших хлопців, військовополонених, має надійти до посольства України у Росії.

Що з пораненими? Їх теж вивезли з Сімферопольського СІЗО?

Всі полонені українські моряки, які утримувалися у слідчому ізоляторі Сімферополя, були перевезені. Про стан поранених нічого невідомо. Буду прохати українських консулів насамперед навідатись до поранених, коли нарешті стане відомо, де є хлопці. Згідно із консульською конвенцією, їх обов’язково повинні допустити до наших військових.

Хто буде захищати українських моряків у російському суді в Москві? Залишаться ті самі адвокати, що працювали у Криму?

У нас є координатор з надання адвокатської допомоги нашим полоненим морякам – Микола Полозов. Ми зустрічались з ним вчора і маємо провести зустріч сьогодні знову, щоб обговорити, як ми будемо діяти за нових обставин.

Це мають бути 24 адвокати. Деякі з них, які працювали в Криму, будуть продовжувати захищати українців і в Москві. Безумовно, потрібна підтримка адвокатської спільноти Москви, зокрема тих, які мають досвід ведення політичних справ.

Чи спілкувались Ви з адвокатами, правозахисниками, які працювали з нашими військовими у Криму? Що відомо про стан полонених, умови утримання?

Вони ж не були допущені до умов утримання полонених. Вчора нікого не допускали, і ми розуміли, що це відбувається, бо моряків будуть кудись перевозити. Що і відбулося. Тому адвокати не знають про умови утримання хлопців. Повідомлень про порушення прав українців, побиття – не було. Зачекаймо, коли полонені прибудуть на місце нового перебування, і будемо спілкуватися через українських консулів в РФ, які зможуть до наших моряків потрапити, так само і через адвокатів.

Ви у середу на засіданні уряду порушували питання про оплату праці адвокатів. Чи вдалось це вирішити?

Спочатку Верховна Рада повинна розглянути і підтримати необхідний проект закону, текст якого готується. Я спілкувалась з віце-спікером парламенту Іриною Геращенко, і ми домовились, що вона буде намагатися зробити все можливе, щоб народні депутати підтримали потрібне рішення. А потім Кабінет міністрів України має внести зміни до постанови №328, або ухвалити інше рішення, щоб все ж таки 100 тис. грн, які зараз надаються політв’язням, були виплачені і родинам військовополонених. Ми цим питанням займаємось.

Хто оплачував послуги адвокатів? Родичі?

Ніхто нічого не оплачував, тому що всі ці послуги, які надавались адвокатами в Криму, є безоплатними.

Чи полегшить переведення моряків до Москви доступ до них офіційних представників України?

Безумовно. Це територія Російської Федерації. На окупованій же території, у Криму, наші консули не працюють, тоді як на території РФ – так.

Чи плануєте Ви самі поїхати в Москву, щоб відвідати наших моряків?

Як тільки щось з’ясується, безумовно, я плануватиму поїздку до Москви.

Яна Степанковська, «Главком»