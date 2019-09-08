Омбудсмен прокоментувала ідею Москалькової закрити справи проти в'язнів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Омбудсмен запевнила: «Ми далі будемо працювати над тим, аби відбулися наступні звільнення»

Денісова: Росія до нас не зверталася

Омбудсмен Людмила Денісова, причетна до процесу звільнення українців, які сиділи за ґратами в Росії, стверджує, що офіційно її російська колега нічого не пропонувала, пише ВВС.

«Я прочитала про це (про пропозицію Москалькової) в новинах. Якщо вона звернеться офіційно і буде це пропонувати, то ми будемо це питання розглядати. Потрібне звернення, адже так можна говорити будь про що. Сьогодні немає ніяких пропозицій», - зазначила Денісова.

Омбудсмен також запевнила: «Ми далі будемо працювати над тим, аби відбулися наступні звільнення».

Нагадаємо, 8 вересня Тетяна Москалькова заявила, що сторонам варто підписати угоду про припинення кримінального переслідування.

«Є необхідність в перспективі вийти на укладення міждержавної угоди про врегулювання правового становища осіб, які мають громадянство Росії і України, і бажають повернутися додому, яка також могла б правовими засобами вирішити питання припинення щодо них кримінального переслідування на паритетних засадах», - сказала вона.