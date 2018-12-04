Омбудсмен РФ розповіла про стан здоров'я поранених українських моряків



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В Росії запевняють, що українські військовополонені отримують необхідне лікування

Уповноважений з прав людини в місті Москві Тетяна Потяєва сьогодні відвідала полонених моряків

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова отримала інформацію від російської колеги Тетяни Москалькової про полонених українських моряків.

Про це Денісова написала на своїй сторінці у Facebook.

«Уповноважений з прав людини в місті Москві Тетяна Потяєва сьогодні відвідала наших хлопців. Зокрема, московський омбудсмен поспілкувалася з пораненими моряками у СІЗО «Матросская тишина». За її словами, вони отримують необхідне лікування, медикаменти, їм надано теплий одяг і взуття. Двоє з них вже виходять на прогулянки. Вони мають легкі ураження рук, в одного з них - пошкоджено сухожилля. Але, за її словами, це не призведе до ускладнень», - написала Денісова.

У третього українського військовополоненого, як розповіла український омбудсмен з посиланням на слова російської колеги, - поранення обох ніг. Йому надано засоби пересування - милиці, його камеру обладнано зручностями для пересування.

«Загалом, за словами Тетяни Потяєвої, наші військові виглядають нормально. Скарг на харчування від них не надходило. Єдине побажання із заміни чайника має сьогодні розглянути керівництво установи, де вони перебувають», - зазначила Денісова.

За її словами, Москалькова повідомила, що омбудсмен Москви також відвідала українських військовополонених у СІЗО «Лефортово».

«Погіршення стану їхнього здоров'я не спостерігалося. Вони також забезпечені теплими речами. Для хлопців вже відкрито внутрішньов'язничні рахунки, на які можна буде у подальшому перераховувати кошти», - написала Уповноважена Верховної Ради.

Денісова розповіла, що Москалькова поінформувала її про те, що український консул може відвідати моряків, однак, за інформацією консула, офіційного дозволу на відвідування від російської влади він ще не отримав.

Напередодні Генеральна прокуратура України опублікувала відео-реконструкцію подій в Керченській протоці 25 листопада.

Як раніше повідомлялося, 25 листопада прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах.

За даними експерта Андрія Клименка, в результаті тарану російським прикордонним сторожовим кораблем «Дон» українського рейдового буксиру «Яни Капу» перший отримав пробоїну розміром метр на метр.

Шестеро українських моряків отримали поранення.