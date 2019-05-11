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    Омелян заявив, що залізничне сполучення з РФ «припиняється саме по собі»

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    <span>Міністр інфраструктури України Володимир Омелян</span> - Омелян заявив, що залізничне сполучення з РФ «припиняється саме по собі»
    Міністр інфраструктури України Володимир Омелян

    Поїзд напрямку Київ – Москва залишається найбільш прибутковим на «Укрзалізниці»

    Міністр інфраструктури України Володимир Омелян не очікує політичного рішення щодо припинення залізничного сполучення з Росією, хоча як урядовець підтримує такий крок.

    Про це Омелян заявив 10 травня в інтерв’ю «Ліга.net».

    «Тим не менше, воно (сполучення з Росією – ред.) припиняється саме по собі, і ми маємо природне падіння кількості поїздок до РФ», – сказав міністр.

    На зауваження про те, що поїзд напрямку Київ – Москва залишається найбільш прибутковим на «Укрзалізниці», він відзначив: «Так, але він не користується тим попитом, як це було раніше, і заповненість вагонів постійно зменшується. Минулого року ми мали першу за історію України ситуацію, коли кількість поїздок залізничним транспортом до країн ЄС була більшою, ніж у бік РФ. Тому скорочення кількості потягів до РФ було абсолютно об'єктивним. Возити повітря немає сенсу».

    Міністерство інфраструктури ще в серпні 2018 року підготувало пропозиції щодо припинення сполучення з Росією. Міністр Володимир Омелян зазначав, що йдеться про пасажирські залізничні перевезення, і це не стосуватиметься транзитних і вантажних поїздів. Щоб ініціатива стала реальністю, її має затвердити Кабінет міністрів та Рада національної безпеки й оборони.

    Київ міністр Володимир Омелян
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