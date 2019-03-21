ООН: на українських моряків має поширюватись захист, передбачений для військовополонених



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У Моніторинговій місії закликали РФ надати членам екіпажу відповідну медичну допомогу в місцях тримання під вартою та забезпечити безперешкодний доступ до адвокатів та українських консульських працівників

У Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні слідкують за ситуацією навколо членів екіпажу українських суден, затриманих РФ під час військово-морського інциденту біля Керченської протоки та вважають, що на них має поширюватись захист, передбачений для військовополонених. Про це повідомили у місії у відповідь на запит УНН.

«Ми слідкуємо за ситуацією навколо членів екіпажу українських суден, які були затримані владою Російської Федерації під час військово-морського інциденту в Керченській протоці 25 листопада 2018 року. В першу чергу, нас непокоїть дотримання прав людини членів екіпажу. Ми спілкуємося з адвокатами членів екіпажу та декількома їх родичами», - зазначили у місії.

В ООН зазначили, що, відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, в разі виникнення сумнівів, визначати статус військовополонених має компетентний трибунал.

«Отже, захист, передбачений для військовополонених, має поширюватися на затриманих членів екіпажу, допоки компетентний трибунал не прийме іншого рішення», - роз’яснили представники організації.

У Моніторинговій місії закликали Російську Федерацію забезпечити надання членам екіпажу відповідної медичної допомоги в місцях тримання під вартою та забезпечити безперешкодний доступ членів екіпажу до адвокатів та українських консульських працівників.

Крім того, у Місії привітали той факт, що одному з членів екіпажу українських суден, затриманих РФ, зробили операцію в московській лікарні, та закликали омбудсменів України та Російської Федерації продовжувати конструктивний діалог з метою забезпечення гарантій дотримання прав людини членам екіпажу.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року Росія в районі Керченської протоки здійснила пряму військову агресію проти катерів і буксира Військово-морських сил Збройних сил України, в результаті чого 24 українських військових моряків були взяті в полон.

Всі захоплені Росією українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими. Міжнародні організації та уряди багатьох країн світу засудили факт російської агресії і вимагають від РФ негайного і безумовного звільнення українських військових.

Також в Росії і анексованому Криму утримують близько 70 українських політв'язнів, серед них і журналіста Укрінформу Романа Сущенко, якого в РФ засудили до 12 років колонії суворого режиму нібито за шпигунство.