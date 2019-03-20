Нові санкції ЄС проти Росії підтримали ще три країни



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Санкції підтримали, окрім України, Чорногорія, Албанія та Норвегія

Чорногорія, Албанія, Норвегія та Україна підтримали введення ЄС санкцій проти РФ. Про це заявила високий представник ЄС Федеріка Могерині, йдеться на сайті Європейської Ради.

Як зазначається, 15 березня Рада ЄС оприлюднила рішення щодо включення до санкційного списку ще вісьмох росіян через атаку на українські кораблі в Керченській протоці.

«21 січня 2019 року Рада ухвалила рішення (CFSP) 2019/95[1], яке доповнює рішення 2014/145/CFSP. Це рішення доповнює перелік персон, установ та організацій, які є суб’єктом обмежувальних заходів, визначених в додатку до рішення 2014/145/CFSP.

Як повідомлялось, сьогодні, 20 березня, Петро Порошенко підписав указ про введення санкцій проти РФ. Мова йде про 294 юридичних та 848 фізичних осіб. Разом з тим, санкції застосовано до керівників Ради Федерації Федеральних зборів РФ та депутатів Державної Думи РФ.

В опублікованому Конгресом Сполучених Штатів оновленому проекті, що передбачає санкції проти Росії, сенатори запропонували ввести санкції проти співробітників ФСБ РФ. У документі йдеться, що санкції повинні бути введені проти не менш ніж 24 високопоставлених співробітників ФСБ через напад в Керченській протоці на українське судно і захоплення українських моряків.

Розширення санкційного списку Євросоюзом відбулося одночасно з такими ж діями з боку США, Канади та Австралії.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року Росія в районі Керченської протоки здійснила пряму військову агресію проти катерів і буксира Військово-морських сил Збройних сил України, в результаті чого 24 українських військових моряків були взяті в полон.

Всі захоплені Росією українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими. Міжнародні організації та уряди багатьох країн світу засудили факт російської агресії і вимагають від РФ негайного і безумовного звільнення українських військових.

Також в Росії і анексованому Криму утримують близько 70 українських політв'язнів, серед них і журналіста Укрінформу Романа Сущенко, якого в РФ засудили до 12 років колонії суворого режиму нібито за шпигунство.