Світовий банк визнав ожиріння загрозою світовій економіці



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Понад 70% людей із зайвою вагою проживають у країнах із середнім рівнем доходу, тоді як у бідних країнах - близько 6%

За оцінкою Світового банку, понад два мільярди людей мають надлишкову вагу або страждають від ожиріння

Збільшення кількості людей з ожирінням має негативний вплив на світову економіку, здоров'я людства та загальний рівень добробуту.

Про це йдеться в дослідженні Світового банку «Ожиріння: медико-економічні наслідки насувається глобальної проблеми».

За оцінкою Світового банку, понад два мільярди людей мають надлишкову вагу або страждають від ожиріння. Захворювання, пов'язані з ожирінням, входять у трійку найбільш поширених «вбивць» у світі, за винятком Африки південніше Сахари.

За останніми даними, число людей, що страждають від ожиріння, потроїлося з 1975 року. Від викликаних ожирінням хвороб щороку вмирають 4 мільйони осіб. Понад 70% людей із зайвою вагою проживають у країнах із середнім рівнем доходу, тоді як у бідних країнах - близько 6%.

Факторами, які підсилюють епідемію ожиріння, є надмірно оброблена і цукрова їжа, зниження фізичної активності та більш високі доходи, що часто йдуть на руку більшому вживанню нездорової їжі. Ожиріння впливає на економіку шляхом зниження продуктивності праці й тривалості життя, зростання витрат на охорону здоров'я та соціальні виплати.

За прогнозами дослідників, у найближчі 15 років витрати, пов'язані зі збільшенням числа людей з ожирінням у країнах, що розвиваються, перевищать 7 трильйонів доларів.

Фахівці закликають уряду регулювати харчування населення. Наприклад, вони рекомендують підвищити податки на продукти й напої з високим вмістом цукру і проводити в школах лекції про користь здорового харчування.

Також пропонується збільшити інвестиції в виявлення і лікування захворювань, пов'язаних із ожирінням.

Раніше вчені з'ясували, що ожиріння прискорює глобальне потепління.

Також американські науковці виявили, що якщо блокувати в організмі рецептор AHR, то це допоможе уникнути ожиріння.