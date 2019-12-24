Вчені з'ясували, що ожиріння прискорює глобальне потепління



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спеціалісти встановили, що на людей з ожирінням припадає 1,6% парникових викидів

Вчені з Університету Копенгагена (Данія) довели, що люди, які страждають від ожиріння, виділяють додатково по 700 мільйонів тонн вуглекислого газу на рік, що істотно наносить шкоду екологічній ситуації в світі. Про це пише журнал Obesity.

Спеціалісти з'ясували, що на людей з ожирінням припадає 1,6% парникових викидів.

За словами, дослідників, це пов'язано з підвищеною метаболічною активністю і впливом від виробництва додаткових продуктів харчування, а також зі збільшенням виробництва палива, яке необхідне для транспортування людей з ожирінням.

Перш ніж підтвердити свою гіпотезу, вчені проаналізували інформацію щодо викидів парникових газів, демографічні відомості, а також дані про рівень поширеності ожиріння в різних частинах планети.

Було встановлено, що ожиріння призводить до виділення на 20% більшої кількості парникових викидів, ніж від тих людей, у кого немає проблем із зайвою вагою.

«Наше дослідження припускає, що на додаток до зниження ризику смертності, інвалідності і витрат на охорону здоров’я, боротьба з ожирінням позитивно вплине і на всю нашу природу», – сказав Файдон Магкос, один з авторів дослідження.

Кліматична ситуація у світі досягла критичної позначки, зокрема через діяльність людини. Від змін клімату страждають не тільки флора і фауна, але й жителі Землі. Тому екологи та вчені з різних країн світу закликають лідерів негайно вжити активних заходів. Також науковці пропонують і свої альтернативні рішення для покращення ситуації.