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    Кримінал

    Співробітники фіскальної служби припинили роботу мережі з нелегального виготовлення дизелю

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    До суду направлено клопотання про накладення арешту на вилучені торгово-матеріальні цінності. - Співробітники фіскальної служби припинили роботу мережі з нелегального виготовлення дизелю
    До суду направлено клопотання про накладення арешту на вилучені торгово-матеріальні цінності.

    Внаслідок протиправних дій до державного бюджету не було сплачено понад 10 млн грн податків

    Співробітники Головного управління ДФС у м. Києві викрили групу осіб, які організували роботу мережі з нелегального виготовлення дизелю.

    Зокрема, голова ДФС Вадим Мельник повідомив, що під час санкціонованого обшуку було виявлено чорнові записи, 1,2 млн літрів дизельного пального та 10 експериментальних зразків паливно-мастильних матеріалів.

    Під час слідства правоохоронці встановили, що протягом 2020-2021 років на території 4 областей група осіб організувала мережу з виробництва та купівлі-продажу паливно-мастильних матеріалів.

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    Співробітники фіскальної служби припинили роботу мережі з нелегального виготовлення дизелю
    Співробітники фіскальної служби припинили роботу мережі з нелегального виготовлення дизелю
    Співробітники фіскальної служби припинили роботу мережі з нелегального виготовлення дизелю
    Співробітники фіскальної служби припинили роботу мережі з нелегального виготовлення дизелю

    Працюючи без жодних дозвільних документів чи відповідних ліцензій, зазначені особи водночас не сплачували акцизний податок.

    Для здійснення незаконної діяльності організатори використовували підконтрольні їм товариства та майнові комплекси підприємств – резервуари для зберігання пального, обладнання та устаткування.

    Наразі слідством під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва встановлено ряд таких суб‘єктів господарської діяльності у Харківській, Миколаївській, Дніпропетровській та Київській областях.

    Внаслідок протиправних дій до державного бюджету фактично не було сплачено понад 10 млн грн податків.

    Наразі до суду направлено клопотання про накладення арешту на вилучені торгово-матеріальні цінності.

    Теги: ДФС кримінал податки
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