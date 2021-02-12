Співробітники фіскальної служби припинили роботу мережі з нелегального виготовлення дизелю

До суду направлено клопотання про накладення арешту на вилучені торгово-матеріальні цінності.

Внаслідок протиправних дій до державного бюджету не було сплачено понад 10 млн грн податків

Співробітники Головного управління ДФС у м. Києві викрили групу осіб, які організували роботу мережі з нелегального виготовлення дизелю.

Зокрема, голова ДФС Вадим Мельник повідомив, що під час санкціонованого обшуку було виявлено чорнові записи, 1,2 млн літрів дизельного пального та 10 експериментальних зразків паливно-мастильних матеріалів.

Під час слідства правоохоронці встановили, що протягом 2020-2021 років на території 4 областей група осіб організувала мережу з виробництва та купівлі-продажу паливно-мастильних матеріалів.

Працюючи без жодних дозвільних документів чи відповідних ліцензій, зазначені особи водночас не сплачували акцизний податок.

Для здійснення незаконної діяльності організатори використовували підконтрольні їм товариства та майнові комплекси підприємств – резервуари для зберігання пального, обладнання та устаткування.

Наразі слідством під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва встановлено ряд таких суб‘єктів господарської діяльності у Харківській, Миколаївській, Дніпропетровській та Київській областях.

Внаслідок протиправних дій до державного бюджету фактично не було сплачено понад 10 млн грн податків.

Наразі до суду направлено клопотання про накладення арешту на вилучені торгово-матеріальні цінності.